Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La Chunta rompe las filas del bloque gubernamental"

Resumen informativo

Trump presiona a Hamás con un ultimátum para aceptar su plan de paz en Gaza, mientras crecen las dudas internacionales. En el Congreso, siguen sin presentarse los presupuestos y se tensiona la relación dentro del bloque gubernamental. Además, tras casi un año de bloqueo, se desbloquea por fin la ley contra la pederastia gracias a la presión social.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El plan de Trump para Gaza: aceptación internacional y dudas clave

A falta de que Hamás e Irán se pronuncien de forma definitiva, el plan de paz impulsado por Donald Trump ha recibido una acogida prácticamente unánime por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, han comenzado a surgir interrogantes después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negara que el acuerdo contemple la creación de un Estado palestino.

No obstante, como se viene informando desde ayer, el punto número diecinueve del plan recoge que, con el avance del desarrollo en Gaza, podrían generarse las condiciones necesarias para iniciar un proceso de autodeterminación. Estas declaraciones de Netanyahu han sembrado incertidumbre tanto en Hamás —que, según CBS, se inclina por aceptar el plan pero necesita más tiempo para decidirse— como en países como Catar, que inicialmente respaldaron el proyecto pero ahora reclaman aclaraciones, especialmente sobre plazos y garantías.

Se estima que estas garantías serán fundamentales para que Hamás no sea responsabilizado por la población gazatí en caso de ceder. Según agencias internacionales, en los campos de refugiados de la Franja el plan se percibe positivamente, aunque persiste el escepticismo respecto al cumplimiento por parte de Israel. Trump, por su parte, ha dado a Hamás un plazo de tres o cuatro días para tomar una decisión, advirtiendo que, si no hay respuesta, EE.UU. dará vía libre a Israel para continuar su ofensiva sobre Gaza.

Voces discordantes en el Gobierno

Ya es 1 de octubre y el Congreso sigue sin tener unos presupuestos sobre la mesa. Ocho años después del referéndum del 1-O en Cataluña, Carles Puigdemont ha reiterado su voluntad de lograr la independencia para "asegurar el futuro de los catalanes, de la lengua catalana y del modo de vida catalán". Ningún dirigente del PSOE ha calificado estas declaraciones como xenófobas.

La ministra María Jesús Montero ha repetido en varias ocasiones que la presentación de los presupuestos es cuestión de días. Ayer, en el Senado, fue preguntada directamente sobre si la semana que viene llevará al Consejo de Ministros la senda de estabilidad y el techo de gasto como primer paso.

Mientras tanto, se ha abierto una grieta dentro del bloque gubernamental. El diputado de la Chunta Aragonesista, formación integrada en Sumar, ha solicitado la convocatoria de elecciones si el Ejecutivo no consigue sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Desbloqueo de la ley contra la pederastia: la presión social surte efecto

No ha sido la debilidad parlamentaria lo que ha paralizado la ley contra la pederastia durante casi un año. Según algunas voces dentro de la izquierda, la reticencia respondía a la percepción de que se trataba de una propuesta de “populismo punitivo”.

Finalmente, ha sido la presión de asociaciones de víctimas lo que ha permitido el desbloqueo legislativo. PSOE y PP ya habían alcanzado un consenso en que los delitos de pederastia no debían prescribir. Ahora, según ha explicado Miguel Hurtado en el programa 'Más de Uno', la nueva mayoría parlamentaria en favor de la ley superaría los 300 diputados.

Hurtado, una de las víctimas que más ha luchado por visibilizar los abusos sexuales a menores y lograr justicia, ha sido clave en este avance legal.