Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Cerdán salió de prisión y Ábalos está en riesgo de entrar"

Cerdán sale de prisión mientras Ábalos afronta 24 años de petición fiscal; Pérez Llorca encara su investidura como president de la Comunidad Valenciana entre investigaciones; y España conmemora los 50 años de la muerte de Franco.

Así resume Alsina las principales noticias del día:

Primera noche fuera de la cárcel de Santos Cerdán

Primera noche en libertad para Santos Cerdán después de casi cinco meses en la prisión de Soto del Real. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, decretó su salida al considerar que, tras recibir el segundo informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. A su salida, Cerdán aseguró que se están interpretando mal esos informes.

No agradeció el apoyo de su partido, pese a las múltiples ocasiones en las que el PSOE ha defendido su honestidad. Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio, dieciocho días después de conocerse el primer informe de la UCO. Entonces prometió dar explicaciones en una rueda de prensa que nunca llegó a convocar. El PSOE también insistió en que se explicaría, convencido de que los casos no tenían relación con él.

Cinco meses después, el último secretario de Organización del PSOE bajo el mandato de Pedro Sánchez sale de prisión a la espera de procesamiento. Su predecesor, José Luis Ábalos, podría entrar en breve: Anticorrupción ha pedido al juez Puente celebrar una nueva vistilla tras solicitar para él 24 años de cárcel por el caso Mascarillas. Ábalos lo considera una "estrategia de presión" de la Fiscalía. Algunos dirigentes socialistas —"de los que sudan la camiseta"— lo definen como un disfrutón.

Investidura en la Comunidad Valenciana y nuevas investigaciones

La Mesa de Les Corts decide hoy qué día de la próxima semana se celebrará el debate de investidura del único candidato, Pérez Llorca, que aspira a ser president gracias a los votos del PP y Vox. Ambas formaciones continúan ultimando el acuerdo, cuyo contenido no se prevé dejar por escrito "por transparencia".

Antes de confirmar su candidatura, Llorca se reunió con la alcaldesa de València, María José Catalá, para hacer explícito su apoyo, algo que calificó de muy importante. Catalá es la preferida de Feijóo para liderar el partido en el futuro. Estará en el programa a las nueve menos cuarto.

Continúa también la investigación de la jueza de Catarroja. Mañana declarará el propio Pérez Llorca por las conversaciones que mantuvo el pasado 29 de octubre con la entonces consejera Salomé Pradas y con Carlos Mazón.

Cincuenta años después del 20 de noviembre

Hoy se cumplen 50 años del 20 de noviembre. El ministro Torres ha anunciado 480 actos hasta final de año —más de diez al día— para conmemorar "la llegada de la libertad", aunque esta llegara realmente en 1978 con la Constitución aprobada en referéndum.

El gran acto para celebrar la transición y la democracia tendrá lugar mañana en el Congreso, con los reyes Felipe y Letizia, pero sin Juan Carlos I. Tampoco ha sido invitado a la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía y otras autoridades. Zarzuela argumenta que el emérito no participa en actos oficiales desde su abdicación.

Lo que sí habrá será un almuerzo privado pasado mañana entre padre e hijo en el Palacio del Pardo. Acudirá toda la familia, aunque Zarzuela ha dejado claro que don Juan Carlos no se quedará a dormir.