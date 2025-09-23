Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La Audiencia de Badajoz resuelve hoy el recurso del hermano de Pedro Sánchez"

Los errores en las pulseras antimaltrato, las novedades judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y el polémico anuncio sanitario de Donald Trump marcan la actualidad del día.

Así lo resume Carlos Alsina en su repaso informativo:

Los fallos en las pulseras de control

Lo primero siguen siendo los errores de las pulseras. Por la ministra Ana Redondo sabemos que el presidente sí ha hablado con ella de este asunto. Otra cosa es que Pedro Sánchez haya tenido a bien decir alguna cosa sobre él. La ministra de Igualdad trató ayer durante todo el día de rebajar el asunto, llegando incluso a decir que era una cortina de humo para que no se hablara del novio de Ayuso.

La estrategia de la mañana fue insistir en que se trataba de bulos y responsabilizar al Partido Popular. Lo hicieron la ministra Redondo, la ministra Elma Saiz y la portavoz socialista Montse Mínguez. Todos repitieron que no había fallado el sistema más allá de la migración. La propia ministra de Igualdad lo defendió en una entrevista en La Sexta y en un vídeo remitido a los medios.

Sin embargo, el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ emitió un comunicado en el que su presidenta, Esther Erice, recordaba al Gobierno que ya a principios de año advirtió de los problemas detectados en las pulseras, tras recibir avisos de juzgados de Galicia y Granada.

Novedades judiciales: el hermano del presidente, González Amador y Cerdán

La Audiencia de Badajoz hará público este martes si acepta los recursos o envía a juicio a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente, y al resto de imputados por la contratación vinculada a Moncloa. Está acusado de prevaricación y tráfico de influencias, con penas que podrían alcanzar los tres años de prisión. Hasta ahora, la Audiencia siempre ha respaldado la investigación de la juez Biedma.

En el caso de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, la instructora ha decidido enviarlo a juicio sin esperar al pronunciamiento de la Audiencia de Madrid. Además de los delitos fiscales y contables, se le añade el de pertenencia a grupo criminal, un cargo solicitado por las acusaciones populares de Más Madrid y PSOE.

También hay novedades en el caso de Santos Cerdán. El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso del ex secretario de organización del PSOE contra su encarcelamiento, considerando que la medida del Supremo está debidamente justificada.

Trump y Kennedy desatan la polémica sanitaria

Como adelantó The Washington Post, Donald Trump y su ministro de Sanidad, el antivacunas Robert F. Kennedy, anunciaron esta madrugada un supuesto vínculo entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el autismo. Lo presentaron como un hallazgo, aunque carece de base científica. Incluso sostuvieron que un medicamento para la anemia podría servir como tratamiento para el trastorno del espectro autista.

Asociaciones y sociedades médicas de todo el mundo han calificado el anuncio de temeridad. Subrayan que ninguna investigación rigurosa ha encontrado relación causal alguna entre el paracetamol y el autismo. Lo que sí se sabe es que ciertas enfermedades durante el embarazo pueden estar relacionadas con este trastorno, pero no el uso del medicamento para tratarlas.