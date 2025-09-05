Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Apropiarse del rey sale gratis"

La actualidad política estará marcada por la apertura del Año Judicial al que acudirán el rey, la presidenta del CGPJ y el ministro Bolaños, pero que se presenta tensa después de que los vocales conservadores hayan pedido que no asista el fiscal general del Estado por estar procesado. Además, el ministro Puente ha reconocido en una entrevista que todavía quedan dos años de incidencias en los trenes por la falta de renovación. Asimismo, ha muerto el diseñador italiano Giorgio Armani.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Apertura del Año Judicial:

Tormenta en las Salesas. La sede del Tribunal Supremo es escenario, hoy, de la apertura del Año Judicial con discurso del fiscal general del Estado procesado y en capilla para su propio juicio. El Consejo del Poder Judicial se ha partido en dos: los vocales de derecha han exigido que García Ortiz no asista. Los de izquierda, que intervenga como ha hecho siempre. Feijóo ha invocado al rey para justificar su propia ausencia y Bolaños también le ha invocado para acusar a Feijóo de faltarle. Apropiarse del rey sale gratis.

Caos ferroviario

Óscar Puente ha pedido tiempo para solucionar los problemas de los trenes. Lo atribuye a la antigüedad de los vehículos de Renfe y la falta de renovación de la flota, además de a los recortes de la época de Rajoy. Prevé dos años más de incidencias. Siete años y dos meses lleva gobernando Sánchez. Más que Rajoy.

Muere Giorgio Armani

Se murió Giorgio Armani, diseñador, empresario y fundador de una compañía multimillonaria que ahora encara el desafío de que la marca le sobreviva. Tenía 91 años.