Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El alto el fuego em Gaza consecuencia del plan Trump entra en vigor"

La jornada amanece con la aprobación del plan de paz en Oriente Medio, las nuevas revelaciones del caso Ábalos-Koldo y los estragos de la primera DANA con nombre propio, Alice, en el sureste peninsular.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Trump logra la primera fase del plan de paz

Lo primero es la primera fase del plan de paz de Trump. El Gobierno de Netanyahu aprobó las líneas generales del texto pasada la medianoche. Aunque nadie lo ha confirmado oficialmente, sobre el papel el alto el fuego ha entrado en vigor y no ha habido nuevos ataques esta noche. Las celebraciones se han repetido tanto en ciudades como Yan Yunís, en Gaza, como en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, en Israel.

Los gazatíes respiran aliviados por el cese de los bombardeos, mientras que los israelíes celebran que, como tarde, el lunes tendrán a los rehenes de vuelta. Porque el acuerdo firmado esta noche pone fin a los combates, pero también establece que en un plazo máximo de 72 horas —lunes o martes— sean liberados 2.000 prisioneros palestinos y los 20 rehenes de Hamás que siguen con vida.

El PSOE defiende los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo

El PSOE va a pedir al Senado un registro de cuántos senadores han recibido pagos en efectivo para suplementar gastos. “Lo hacen también otros”, es el argumento de Ferraz para justificar los sobres con dinero que la UCO investiga y que fueron entregados a Ábalos y Koldo con el logo del partido. Según la portavoz socialista Montse Mínguez, los gastos estaban “justificados al céntimo”.

Ahora se sabe que el PSOE llegó a pagar a Ábalos, a través de Koldo, hasta 4.543 euros en efectivo en un solo mes por “gastos varios”, con facturas de restaurantes que iban de los 140 a los 300 euros. El informe remitido por la Guardia Civil al Supremo confirma además que el exministro estuvo en septiembre de 2020 en el Parador de Teruel para “encuentros privados”, y que en las conversaciones intervenidas con Koldo y su exmujer Patricia Úriz se hablaba abiertamente de “putas” y “zorras”.

La Dana Alice deja lluvias torrenciales en el sureste

Los efectos de Alice, la primera Dana con nombre propio, han sido severos. La Aemet califica como “muy adversa” la situación en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el sur de Alicante —Vega Baja, Bajo Vinalopó y la zona de Elche—, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde rige aviso rojo desde las 10 de la mañana.

Se han suspendido las fiestas del Día de la Hispanidad previstas en Alicante para el domingo, y cinco municipios alicantinos, junto a trece de la Región de Murcia, han cerrado colegios e institutos este viernes por las lluvias. El temporal ha provocado importantes problemas de circulación, aunque sin víctimas mortales. Solo un hombre de 90 años resultó herido leve en la pedanía murciana de Los Dolores tras el desprendimiento de un techo por acumulación de agua.