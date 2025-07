Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PP alega, en torpe defensa, que en el caso Montoro no han aparecido prostitutas".

Puigdemont pide que se le amnistíe la malversación, el Gobierno y PSOE agarran la imputación del ex ministro para cargar contra el PP y levantar cabeza del caso Cerdán-Ábalos-Koldo y el sobresalto madrileño por el incendio de Méntrida

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Albares, en la misma piedra

Nuevo intento de conseguir que el catalán sea lengua oficial de las instituciones europeas con previsible nuevo fracaso. Tropieza el gobierno en el pago pendiente de este otro peaje a Puigdemont. El prófugo pide al Constitucional que lo amnistíe del todo y neutralice al Tribunal Supremo.

Montoro como recurso para empatar el partido

Gobierno y PSOE agarran la imputación del ex ministro para cargar contra el PP y levantar cabeza del caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Esta vez no hay ministro que reclame presunción de inocencia o esperar a que haya sentencia. El PP se sacude a Montoro por la vía de la baja voluntaria y alega, en torpe defensa, que en su caso no han aparecido prostitutas.

Sobresalto madrileño por el incendio de Méntrida

La gigantesca nube de humo provocada por un fuego forestal en el límite con la provincia de Toledo obligó a cortar la carretera de Extremadura y a confinar a los vecinos de una urbanización. Causó, sobre todo, alarma en el sur de Madrid por el olor a quemado y la lluvia de cenizas.