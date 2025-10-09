Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes y el repliegue del ejército"

La jornada amanece con el anuncio de un acuerdo histórico entre Israel y Hamás, la bronca política en la sesión de control al Gobierno y la dimisión de la consejera de Salud andaluza por los fallos en los cribados de cáncer.

Así explica Carlos Alsina las principales noticias del día:

Trump anuncia la primera fase del plan de paz en Oriente Medio

Lo primero es lo último. Esta madrugada ha anunciado Donald Trump que Israel y Hamás han firmado ya la primera fase del plan de paz. Lo ha comunicado en su red social y, al instante, lo han confirmado tanto Netanyahu como Hamás, además de los países mediadores Catar y Egipto.

El presidente estadounidense ha explicado que en los próximos días serán liberados todos los rehenes y que el ejército israelí se retirará parcialmente de la Franja de Gaza hasta una zona acordada. Aunque no lo mencionó expresamente, esa primera fase incluye también el desarme de Hamás.

La sesión de control, convertida en espectáculo

Nueva demostración del desprecio de los políticos al Parlamento. Otra sesión de control que no ha servido para controlar al Gobierno, sino para movilizar a los propios. Alberto Núñez Feijóo se erigió en portavoz del Senado y anunció que citaría al presidente a la comisión Koldo, olvidando que el del PP es el grupo mayoritario, pero ni es el Senado ni él su portavoz.

En su primera intervención, Pedro Sánchez se inventó que el informe de la UCO descarta la financiación irregular del PSOE. En la segunda, tras el anuncio de la citación, el presidente reaccionó con una carcajada nerviosa cuando la delegada Francina Armengol le dio la palabra. La risotada fue celebrada por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, convertida ya en fan número uno del gesto.

El episodio ha dado pie a un nuevo lema en redes sociales entre los ministros socialistas: "Ánimo, Pablo", la misma frase que Albert Rivera dedicó a Pablo Casado antes de las elecciones de 2019.

Dimisión en Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer

Rocío Hernández, hasta ayer consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ha presentado su dimisión tras la crisis de los fallos en los cribados del cáncer de mama. Una semana después de confirmarla en el cargo, el presidente Juanma Moreno ha reconocido errores y aciertos, pero ha subrayado su honestidad.

Moreno Bonilla ha anunciado un plan de choque para que las 2.000 mujeres afectadas puedan someterse a una nueva mamografía antes de que termine noviembre. Intenta así cerrar la crisis más importante de su mandato, a ocho meses de las próximas elecciones, recordando que el protocolo por el que no se avisaba a las mujeres con resultados no concluyentes se aprobó en 2011, bajo la entonces consejera María Jesús Montero, su principal rival política.