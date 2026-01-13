Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Se acabó la aventura de Xabi Alonso en el Madrid"

La vivienda se convierte en el nuevo eje político del Gobierno para intentar recuperar iniciativa, mientras crecen las fricciones con los socios, Venezuela acelera liberaciones bajo presión de Washington, Trump amplía su foco internacional y el Real Madrid ejecuta un relevo exprés en el banquillo. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Vivienda: el nuevo clavo ardiendo del Gobierno

Lo primero es la vivienda, que además de ser uno de los principales problemas para un gran número de españoles es el nuevo asunto al que se aferra Pedro Sánchez para transmitir que sigue teniendo capacidad de gobernar. Al hilo de la Operación Campamento, que acumula casi cuatro décadas de retrasos y en la que ayer comenzaron a demolerse algunos cuarteles, el presidente anunció que prepara un real decreto para bonificar al 100% el IRPF a los propietarios que renueven el alquiler sin subir el precio a sus inquilinos.

Habrá que ver en qué queda la iniciativa, pero por ahora la reacción de su socio de gobierno, Sumar, ha sido calificarla de injusta e ineficaz. Y la de algunos socios parlamentarios, como Bildu o Esquerra —que deberán convalidar el decreto—, advertir de que el Ejecutivo está dando la espalda a los trabajadores sin vivienda, empujándolos, dicen, hacia Vox, algo que las encuestas de ayer ya reflejaban.

A este anuncio se suma otra polémica. Para subrayar el carácter de acto de autopromoción, Sánchez acudió acompañado, entre otros, del ministro y candidato madrileño Óscar López y del ministro Félix Bolaños, habitual en las quinielas para el Ayuntamiento de Madrid. No invitó ni a Isabel Díaz Ayuso ni a José Luis Martínez-Almeida. No acudieron —probablemente no lo habrían hecho—, pero ahora pueden presentarse como víctimas de una descortesía institucional, como hizo ayer el alcalde denunciando los seis meses de retraso en iniciar las demoliciones desde la concesión de la licencia.

Por cierto, ayer también Alberto Núñez Feijóo anunció sus propias medidas en materia de vivienda, en buena parte ya conocidas: ayudas fiscales para que los jóvenes puedan comprar, menos burocracia para acortar plazos de construcción y un impulso a la demanda fuera de los centros urbanos. Feijóo se compromete a promover la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura, que aún no se sabe cuándo comenzará.

Venezuela: liberaciones bajo presión

Tras varios días de estancamiento, el régimen bolivariano ha anunciado de golpe la liberación de 24 personas. Ciento dieciséis, según Delcy Rodríguez; menos de la mitad, según las ONG que operan en el país. Las discrepancias se explican por la burocracia y por la resistencia de sectores del chavismo a liberar presos políticos, frente a la voluntad de Delcy de cumplir las exigencias de Donald Trump.

La propia Rodríguez ha tenido que reaparecer para dejar claro que en Venezuela manda ella. Pasado mañana, jueves —como diría Marta García Aller—, Trump recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado. Veremos si, además del encuentro, hay gesto simbólico incluido.

En la lista de territorios bajo el radar del presidente estadounidense, las novedades del día pasan por una conversación telefónica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien descarta cualquier intervención militar de EE. UU. en México contra los cárteles.

Y sigue Groenlandia, con los mandatarios europeos planteando a Marco Rubio una posible misión centinela de la OTAN para proteger el Ártico. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha dejado clara su sintonía con Trump al subrayar que lo importante es la seguridad en la zona, sin mencionar que un socio amenace la soberanía de otro con la excusa de China y Rusia.

El Real Madrid fulmina a Xabi Alonso

Florentino Pérez se ha cargado a Xabi Alonso, aunque el comunicado hable de mutuo acuerdo. La derrota ante el Barça en la Supercopa y el desencuentro con varios jugadores, críticos con los métodos del técnico tolosarra, han precipitado una salida que llevaba semanas sobrevolando el club.

Contaron anoche en Radioestadio Noche Edu Pidal y Rocío Martínez que, en el vuelo de regreso desde Arabia Saudí, Xabi mantuvo una conversación tensa con el director general del club. El entrenador trasladó su malestar por el juego y la actitud del vestuario; el club le respondió que, en ese caso, lo mejor era dar por cerrada la etapa. Xabi aceptó.

Álvaro Arbeloa dirige hoy su primer entrenamiento y mañana se sentará en el banquillo ante el Albacete Balompié en la Copa del Rey. En menos de un año, pasa de entrenar al juvenil a hacerse cargo del primer equipo.