Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Ábalos y Koldo estrenan su nueva vida en prisión"

La primera noche en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, el revés parlamentario del Gobierno tras la votación de la senda de estabilidad y la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias para empezar el día:

Ábalos y Koldo pasan su primera noche en prisión

Primera noche en prisión para Ábalos y Koldo. Aunque el exasesor saldrá esta mañana un momento para declarar a las diez ante el juez Ismael Moreno por la parte del caso mascarillas que se juzga en la Audiencia Nacional. La pieza del Supremo sigue abierta porque Ábalos está aforado.

El exministro ya ha podido informarse de cómo funciona el economato y cómo conseguir tabaco. Todas las crónicas coinciden: durante la espera en el patio interior del Supremo, Ábalos estaba visiblemente nervioso y encadenando cigarrillos. Antes de ingresar, concedió entrevistas. En una de ellas, recogida por El Mundo, expresa su incomprensión ante su entrada en prisión y apunta a que Air Europa no esté imputada, sugiriendo que abrir ese frente podría llevar "al caso Begoña". Sin más explicaciones.

El magistrado Puente recuerda en su auto que, en este punto procesal, lo que Ábalos pueda aportar tiene ya poca relevancia. El juicio oral podría abrirse en tres o cuatro meses.

Nueva derrota parlamentaria del Gobierno

La suspensión del voto de Ábalos complica aún másel panorama parlamentario del Gobierno. En la votación de la senda de estabilidad, el resultado fue claro: 164 votos a favor y 178 en contra. Junts votó con PP y Vox, mientras que Podemos y Águeda Micó —la diputada de Compromís ahora en el Grupo Mixto— se abstuvieron.

María Jesús Montero confirmó que presentará la misma senda de estabilidad otra vez. "Para qué cambiarla", vino a decir. Asume que volverá a ser rechazada y que los presupuestos deberán ceñirse a la senda en vigor, menos generosa en capacidad de déficit para las autonomías. Ese argumento sigue siendo la base del Gobierno para cargar contra el PP.

Juanfran Pérez Llorca, investido con apoyo de Vox

Juanfran Pérez Llorca será presidente de la Generalitat Valenciana a falta de jurar el cargo el martes. Avanzó que sus primeras palabras serán para pedir perdón a las víctimas y a los afectados por la riada.

Ha sido investido con el apoyo de Vox, asumiendo varios de sus postulados: críticas al Pacto Verde europeo, al que considera una amenaza para agricultores, ganaderos y pescadores; realización de pruebas de edad a menores inmigrantes no acompañados —medida que el PP ya aplica en otras comunidades—; y la eliminación de ayudas a asociaciones de apoyo a inmigrantes.

Carlos Mazón, su antecesor, apenas estuvo diecisiete minutos en el hemiciclo. Acudió solo a votar, mantuvo distancia con Pérez Llorca y evitó posar con el grupo del PP en la foto de investidura.