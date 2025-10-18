Las tres medidas de Feijóo para ayudar a los autónomos: "España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un encuentro con autónomos en Soria, donde ha presentado un plan integral para este colectivo, después del anuncio del Gobierno de subir las cuotas a los autónomos de cara a 2026. "Es un sinsentido que el Gobierno quiera subir los impuestos a más de tres millones de españoles para recaudar 6.000 millones de euros", ha denunciado.

Para el líder del PP, "España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador y barato para el jeta" y ha exigido que el Ejecutivo deje de "tratar a la gente trabajadora como un cajero automático". Por ello, ha asegurado que desde su partido se "comprometen" con los autónomos. "Recaudar más, no es gobernar mejor, gobernar bien es proteger a los ciudadanos, apoyarlos y aliviarlos de sus cargas, no crujirlos ni asfixiarlos", ha señalado.

Las tres medidas de Feijóo para ayudar a los autónomos

Acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente provincial del PP, Benito Serrano, ha presentado un 'Plan Integral para el Autónomo', que pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno. Aunque ha presentado ya algunas medidas en el Senado, que se concentran en tres puntos clave

Bajar los impuestos: Feijóo ha anunciado que aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales estarán exentos de pagar el IVA. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo dificultades a final de mes. Bajar los impuestos será una realidad cuando lleguemos al Gobierno".

Feijóo ha anunciado que aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales estarán exentos de pagar el IVA. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo dificultades a final de mes. Bajar los impuestos será una realidad cuando lleguemos al Gobierno". Reducir la burocracia: para el líder popular, los autónomos no pueden seguir pasando más tiempo haciendo papeleo que trabajando. Por ello, ha propuesto que la declaración del IVA se haga una vez al año, en lugar de una vez al trimestre como ahora.

para el líder popular, los autónomos no pueden seguir pasando más tiempo haciendo papeleo que trabajando. Por ello, ha propuesto que la declaración del IVA se haga una vez al año, en lugar de una vez al trimestre como ahora. Garantizar el relevo generacional: Feijóo ha puesto el foco en los negocios familiares que tienen que cerrar por falta de continuidad. Por ello, ha planteado ampliar la figura del autónomo no colaborador a los no familiares en caso de sucesión; el autónomo y el aprendiz pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la cotización. Además, va a poner en marcha el contrato "autónomo forma", un contrato con el que tendrá las ventajas de aprendiz sin la burocracia del contrato de formación.

"Es un sinsentido que los autónomos vayan a pagar un 35% de cuota o que sus ingresos, que no se acercan al SMI, van a subirle la cuota por 10ª vez. Es un sinsentido que el Gobierno viva cada vez mejor a costa de los demás", ha denunciado.

El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado esta semana una propuesta para subir las cotizaciones a los autónomos de cara a 2026, 2027 y 2028. Para la oposición es un "sablazo", y el líder popular ha aprovechado este acto para atacar al Ejecutivo: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas", en referencia al caso Koldo.

Asimismo, Feijóo ha señalado que la "España real" no existe para el Gobierno, porque el único objetivo del presidente Sánchez es "defender a su familia en los juzgados". "No sintoniza con los problemas de la gente", ha señalado, al mismo tiempo que ha abogado por "otra forma de gobernar para dejar de "tratar a la gente trabajadora como un cajero automático".

Además, ha comentado "el sentir general" de la gente, según el cual se trabaja "más que nunca" y se vive "peor que antes". Así, ha enumerado diferentes problemas como los elevados precios de la vivienda, la cesta de la compra es un 39% más cara o que el Gobierno actual recauda un 40% más que el anterior. Por eso, la tarea más importante del PP cuando llegue al Gobierno es recuperar la sensación de que en España "tiene que valer la pena trabajar".

En el mismo acto, Feijóo ha puesto en valor el plan de inmigración que el PP ha presentado esta semana y que el Gobierno "desprecia", basado en "el orden, la humanidad y la legalidad". Según el líder popular, los inmigrantes que vienen a España "a trabajar, a cotizar, a aportar, a cumplir las leyes que cumplimos los españoles", es son bienvenidos, mientras que los que vienen "a vivir de los impuestos de los que trabajan, a delinquir o a incumplir las leyes, te tienes que ir".