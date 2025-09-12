Tres historias para empezar el día: "Tezanos, como buen fan calcula que su líder se sale"

La resaca de la entrevista de Carlos Alsina a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien dijo haberse plantado ante las exigencias de Junts; el nuevo barómetro del CIS que da una holgada victoria al PSOE; la respuesta del presidente israelí, Benjamin Netanyahu, a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien eleva el tono y habla de genocidio en la Franja de Gaza o la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado, marcan la actualidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presumido en las últimas horas de sus palabras en Onda Cero en las que ha asegurado que no se ha doblegado ante las exigencias de Junts, quienes han tumbado la reforma laboral. Además, en clave catalana, la Diada de este año ha sido la que menos participación ha registrado. Asimismo, Tezanos, como buen fan, calcula que su líder está que se sale y otorga una amplia ventaja al PSOE sobre el PP.

Netanyahu ha devuelto el golpe, ha imputado a Sánchez el deseo de eliminar a Israel y ha desempolvado la Inquisición y a los Reyes Católicos en su lista de agravios. Su ejército ha estimado que ha expulsado ya de la ciudad de Gaza a doscientos mil habitantes, uno de cada tres. Igualmente, el Parlamento Europeo ha aplaudido la propuesta de suspender el acuerdo comercial con Israel hasta que la operación militar cese.

Por último, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años de prisión por su intento de golpe de Estado. El tribunal ha considerado como probado que ha conspirado para sabotear la voluntad popular y perpetuarse en el cargo. No obstante, ha habido un voto discrepante de uno de los magistrados que ha sostenido que no hay pruebas y que no debería haber sido juzgado. A este parecer es al que se agarran los partidarios bolsonaristas.