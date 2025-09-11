Tres historias para empezar el día: "La mayoría progresista era esto"

Las explicaciones de Rusia a la violación del espacio aéreo de Polonia cuando se preparaba para lanzar un ataque sobre Ucrania, la celebración de la Diada en Cataluña o el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk de un disparo durante un acto en la Universidad de Utah marcan hoy la actualidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Durante las últimas horas, Rusia ha sostenido que los drones se descontrolaron y la OTAN no se lo cree. De hecho, sospechan que Putin está midiendo la respuesta de la Alianza a posibles ataques en su territorio. Por su parte, Donald Trump ha respondido a este hecho con un "vamos allá" en redes sociales, que nadie sabe cómo interpretar. Además, la Unión Europea ha acelerado en la construcción de un escudo antidrones rusos.

Por otra parte, como cada 11 de septiembre, Cataluña celebra la Diada. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha eludido en su discurso la reunión que tuvo con Puigdemont y ha hecho un canto al entendimiento y la unidad de todas las fuerzas políticas mientras mantiene el cordón sanitario a Vox. Asimismo, la vicepresidenta Díaz ha encajado el golpe de Junts y lo sitúa al servicio de la patronal reaccionaria. La mayoría progresista era esto.

Por otra parte, en Estados Unidos han asesinado a un activista afín a Trump. Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras que participaba en un acto en la Universidad de Utah y murió desangrado. Las autoridades siguen buscando al autor de los disparos.