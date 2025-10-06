"Tratándose del ejército de Israel, no os ha ido tan mal": Carlos Alsina, sobre los activistas de la Flotilla

Un primer grupo de 21 españoles integrantes de la Flotilla Global Sumud expulsados de Israel ha llegado este domingo a Madrid, mientras que a lo largo de este lunes, según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, volverán los otros 28 españoles que siguen allí detenidos.

Todos los que han regresado lo han hecho en apenas tres días a España, después de que Israel los capturara en alta mar cuando trataban de llegar a Gaza y de que este fin de semana firmaran un documento oficial admitiendo haber entrado de forma ilegal en Israel, lo cual ha ayudado a acelerar los trámites de vuelta.

Exteriores se encarga "completamente" de la repatriación y del coste de la misma para todos los integrantes españoles de la Florilla y Albares ha reivindicado además que su Ministerio va a "hacer todo lo que haga falta" para que "lleguen lo más rápidamente posible a España".

Los activistas denuncian malos tratos

Los integrantes del primer grupo de la Flotilla llegado a Madrid ha denunciado antes los medios que han sufrido malos tratos y vejaciones por parte del Gobierno de Israel.

A preguntas de los periodistas contaron se les ha negado el derecho a atención sanitaria, no han tenido acceso a agua potable y han sufrido privación de sueño y racismo.

Preguntados por si han llegado a temer por su vida, un activista ha respondido que él "personalmente sí": "Ha habido momentos que he pensado, aquí es donde me matan".

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también refirió "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla, anunció que emprenderá "acciones" e hizo un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.

Alsina comenta las denuncias de los activistas

Precisamente Carlos Alsina se ha referido a los activistas que se han quejado de que el ejército de Israel no les ha tratado bien. A su entender "tratándose del ejército de Israel y habiendo desatendido sus indicaciones, si 48 horas después de haber sido interceptado y detenido estás de regreso en tu país sin cargo alguno que pese sobre ti, no te ha ido mal, para como son los usos y costumbres del ejército de Israel"