Torres critica a Ayuso por el cierre del centro de menores en Pozuelo: "Ponen dificultades para acoger a menores de raza negra"

Este jueves 31 de julio, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha anunciado el cese temporal de un centro de acogida de migrantes extranjeros no acompañados del Gobierno por no tener licencia.

Ese mismo centro lleva operando desde 2022 para acoger a menores ucranianos y desde 2023 se usa para acoger a los migrantes llegados a las costas de Canarias. Incluso hace unas pocas semanas se intentó que este centro acogiese a 400 menores no acompañados.

La respuesta del Gobierno

Las reacciones del Gobierno no han tardado en llegar. La más significativa de todas ellas viene de la mano del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha afirmado que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere acoger a estos migrantes necesitados. "Ayuso no quiere a los menores migrantes que están en Canarias porque son negros", ha declarado el Ministro.

Esto ha declarado el Ministro tras una reunión con los Delegados del Gobierno y representantes de las comunidades autónomas para coordinar la acogida y llegada de esos migrantes que llegan a las costas de las islas sin acompañar. Recuerda que este centro acogió a familias ucranianas en 2022, pero que ahora ponen "dificultades para que se acojan a menores de raza negra".

"Esos menores tienen la misma edad, solo se les diferencia que el color de la piel es distinta" ha reiterado al decir que "la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no quiere que haya lógicamente menores que están en Canarias y que vienen de África en Pozuelo de Alarcón". "Es una incoherencia", ha dicho Torres al señalar "que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros", que se encuentran "en circunstancias semejantes de vulnerabilidad".

Según Ángel Víctor Torres ese es el motivo por el que el Ayuntamiento de la localidad madrileña alude a que el centro no tiene los permisos correspondientes, pero en 2022 no hizo nada cuando las familias eran ucranianas. Según las declaraciones de la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, afirma que no cuenta con las licencias necesarias para desarrollar esa actividad. "El inmueble solo cuenta con una licencia vigente desde 2013 para su uso como centro de formación con auditorio y garaje", afirma la alcaldesa.

"Discute que la licencia pueda permitir en cuanto a su tipología acoger a menores que llegan a Canarias de África. Pero es que a día de hoy hay menores en ese centro"

El Ministro de Política Territorial está de acuerdo con el delegado del Gobierno en Madrid que ha afirmado que esta medida es "racismo preventivo", además de que remarca que en ese centro ya hay menores tutelados, "Discute que la licencia pueda permitir en cuanto a su tipología acoger a menores que llegan a Canarias de África. Pero es que a día de hoy hay menores en ese centro", afirma el Ministro en rueda de prensa.

El ministro ha instado al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), a "salir hoy automáticamente a desacreditar y criticar con contundencia la decisión de Isabel Díaz Ayuso y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, que son quienes no quieren que los menores salgan de Canarias".

Medidas legales para aquellos lugares que no cumplan con el artículo 35

Preguntado por los periodistas sobre qué ocurrirá si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes, Torres ha indicado que "hay mecanismos legales al respecto" y que "nadie se puede negar a cumplir una ley".

A este respecto, ha defendido que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y los decretos que la desarrollan es una normativa que tiene "mucho de conciencia, de ética, de principios y de vulnerabilidad", por las condiciones en que llegan esos menores no acompañados.