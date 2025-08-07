Toni Bolaño sobre la prohibición de celebraciones islámicas en pabellones de Jumilla: "El PP ha caído de patitas en la trampa de Vox"

La tertulia de Más de uno ha abordado la polémica desatada en el pueblo de Jumilla después de que el Ayuntamiento de la localidad, controlado por el Partido Popular y Vox, prohibiera las celebraciones islámicas en pabellones públicos. La decisión llega después de una moción presentada por el único concejal de Vox que buscaba "prohibir la celebración pública de la denominada Fiesta del cordero u otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones".

El PP, que gobierna en minoría y estaba negociando la aprobación de los presupuestos municipales, enmendó la propuesta antes de aprobarla para establecer que las instalaciones deportivas solo se puedan utilizar para eventos de este tipo. Esta es la argumentación con la que se defiende en este momento la alcaldesa de la localidad murciana, para afirmar que no existe discriminación religiosa.

El periodista Toni Bolaño ha criticado de Vox de que son costumbres ajenas a las costumbres del pueblo español "¿Estos señores saben qué hay más de dos millones de musulmanes con nacionalidad española?", tras lo que ha sentenciado que "El PP ha caído de patitas en la trampa de Vox"

Ha señalado que es la estrategia habitual de la extrema derecha donde crean el conflicto y debate donde no lo había, "¿Si no ha habido ningún problema en la celebración de las fiestas a qué santo viene esta propuesta?". Ha comparado la situación con la actuación de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, del partido de ultraderecha catalanista Aliança Catalana, que pidió que se retirase la comida halal de los colegios cuando nunca hubo y prohibió los burkas en las piscinas municipales de la localidad cuando nadie los utilizaba.

"Esto a lo que me recuerda es la expulsión de los sefardíes", ha afirmado. También ha denunciado la situación que viven muchos migrantes en España de explotación laboral que unido que a estas conductas de odio contra los musulmanes genera el efecto contrario.