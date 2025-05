Todas las veces en las que al Gobierno no le importó la filtración de mensajes privados: del novio de Ayuso a Casado

Los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos que en un principio no parecían importar -la portavoz del PSOE, Esther Peña, dijo que el chat con sus primos era más interesante-, ahora parece que sí. El Gobierno ha anunciado tras el Consejo de Ministros que iniciará una investigación judicial porque supone una invasión clara de la intimidad.

"Habrá una investigación judicial. Si no la hubiera, iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca a fondo todo" dijo el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Aunque la privacidad no es del Gobierno ni del Consejo de Ministros, sino de Pedro Sánchez, ahora los ministros cierran filas, quizás para que no les pase factura política, tal y como ha argumentado Carlos Alsina en su monólogo.

Si bien, si se echa la vista atrás, no es la primera vez que se filtran mensajes privados de figuras políticas, aunque en esos momentos las reacciones del Gobierno eran distintas. En algunos casos, de hecho, el Ejecutivo ha utilizado esas filtraciones para su propio beneficio.

Los mensajes de Rajoy y Luis Bárcenas

En 2013, también el diario El Mundo, publicó una serie de mensajes entre el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas. En ese momento se acababa de descubrir la contabilidad del B del PP y que Bárcenas poseía 50 millones de euros en Suiza.

De esos mensajes, hay uno que llamó especialmente la atención. En él Rajoy le decía al tesorero que fuera "fuerte" y reconocía que "hacemos lo que podemos (con la Fiscalía)", mientras en público, el presidente del Gobierno exaltaba la independencia de la Fiscalía.

Hay que destacar, también, que en ese momento Luis Bárcenas ya estaba condenado por corrupción, mientras que ahora Ábalos no tiene está condenado por ningún delito. Si bien, en ese momento, al PSOE no le pareció mal la filtración.

El mensaje de Casado a Pedro Sánchez

En septiembre de 2020, Moncloa filtró a el diario El País, el WhatsApp que le mandó el entonces líder del PP, Pablo Casado, a Pedro Sánchez aceptando renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la conversación, Sánchez le preguntaba a Casado si había posibilidad de acuerdo y el líder de la oposición le respondía que sí. Aunque después, el PP emitió un comunicado en el que decía que solo habían "dado el OK a negociar". En ese momento, el PSOE utilizó esa circunstancia para culpar al PP por romper el acuerdo de negociación.

Los mensajes del PP a Pablo Casado antes de su caída

Febrero de 2023 fue el mes del fin de Pablo Casado y uno de las etapas más convulsas en la historia del PP. En esos momentos, miembros de la cúpula del partido elogiaban al líder popular por denunciar las supuestas tramas corruptas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En esos mensajes, publicados también por El País, Cuca Gamarra, Javier Maroto o Elvira Rodríguez le daban la "enhorabuena" a Casado por su "sinceridad y verdad". Tan solo 72 horas después le dejaron de lado y después apoyaron al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La filtración del Fiscal General y el novio de Ayuso

Hace un año, El Mundo sacó a la luz los mensajes que el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, había enviado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, con datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz quería aprovechar el momento y sacar "la nota" acerca del pacto que estaba negociando González Amador con la Fiscalía de Delitos Económicos. "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla", dijo el Fiscal.