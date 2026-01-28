Todas las medidas que decaen con el fracaso del decreto ómnibus: pensiones, ayudas al bono eléctrico…

En la jornada parlamentaria de ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez se llevó su primer revés del año al ver como no triunfaba el conocido como 'decreto ómnibus'. El "no" de PP, Vox y Junts provocó la derogación del Real-Decreto ley por 178 votos en contra frente a 171 a favor. A diferencia del resto del paquete, las bonificaciones al transporte público sí han salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular, garantizando que los abonos sigan manteniendo el descuento del 50% y la gratuidad en Media Distancia y Cercanías, al menos durante el primer semestre de 2026.

Populares e independentistas ya habían anunciado su negativa porque, además de la revalorización de las pensiones, incluía la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que consideran como una protección a la ocupación. Estas son las medidas que dejarán de estar vigentes una vez se publiquen en el BOE:

Subida de las pensiones (2,7%)

Esta, quizás, es la más polémica de todas las medidas. Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados, queda sin efecto la revalorización de las pensiones para 2026. Esta pretendía elevar las pensiones contributivas un 2,7 % conforme al IPC, suponiendo unos 570 euros adicionales para las pensiones medias de jubilación. También, mejorar de forma más intensa las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, con una subida de entre un 7% y un 11,4%.

Con el decreto rechazado, estas subidas dejan de tener cobertura legal, lo que genera incertidumbre entre más de 13 millones de pensionistas sobre las cuantías que percibirán próximamente, sobre todo tras recibir este pasado mes de enero la nómina vinculada al aumento del IPC. Ahora, el Gobierno se ve obligado a aprobar una ley de urgencia para que los pensionistas no vean reducido su ingreso en febrero.

Salario Mínimo Interprofesional

El decreto también incluía la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional con las condiciones legales vigentes antes de aprobar los aumentos previstos para este año. Para evitar un vacío legal hasta que se apruebe una nueva subida, Yolanda Díaz, ha dictado un criterio para mantener el SMI actualizado de 2025 en vigor.

Actualmente, por tanto, sigue en vigor la cifra establecida para 2025: 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, mientras que la propuesta del Gobierno implicaba una subida de alrededor del 3,1 %, lo que situaría el SMI en aproximadamente 1.221 € brutos al mes en 14 pagas.

Yolanda Díaz junto a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

Escudo Social

Dentro del decreto ómnibus se incluía también la suspensión de desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Con la caída del decreto, esta protección excepcional que pretendía evitar expulsiones forzosas de sus hogares deja de aplicarse, generando inquietud entre colectivos de riesgo. Concretamente esta es una de las líneas rojas que Junts y PP se negaron a cruzar por considerar que favorece la "okupación ilegal" y perjudica a los pequeños propietarios.

También se incluye dentro del paquete de medidas la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables. Esta permitía evitar interrupciones de servicios esenciales en invierno o épocas de presión de tarifas, y ahora pierde su cobertura jurídica tras la derogación parlamentaria.

El decreto extendía a su vez los descuentos del bono social eléctrico, con reducciones significativas en la factura de la luz (42,5 % para consumidores vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos). Con la negativa del decreto, estos descuentos extraordinarios dejan de estar garantizados, aunque la normativa base del bono podría seguir activa.

Deducciones fiscales

Al caer la norma, se pierden también las ayudas por la compra de vehículos eléctricos, la cual suponía una deducción del 15% en el IRPF, así como las exenciones para obras de eficiencia energética en viviendas y la instalación de puntos de recarga.