'The Economist' analiza a Pedro Sánchez y le califica como "el líder de la resistencia anti-Trump"

La prestigiosa revista británica The Economist ha dedicado un extenso análisis al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que describe como "el líder de la resistencia anti-Trump". De hecho, el artículo se llama "Meet the leader of Europe’s anti-Trump resistance", que en castellano, es "Conozca al líder de la resistencia anti-Trump de Europa".

La soledad del primer ministro español quedó en evidencia cuando, el 18 de agosto, fue excluido de una cumbre en la Casa Blanca sobre Ucrania.

El artículo comienza destacando el "aislamiento" que, a juicio de la publicación, atraviesa España en determinados foros internacionales. Como ejemplo, recuerda que Sánchez no fue invitado a la cumbre sobre Ucrania celebrada en la Casa Blanca el pasado 18 de agosto, un gesto interpretado en Madrid como un desaire diplomático. Según The Economist, la ausencia del líder español no obedeció a la falta de compromiso con Kiev, sino al rechazo que Donald Trump siente hacia él.

Una confrontación abierta con Trump

La revista explica que Sánchez, al frente de un gobierno de coalición progresista, ha optado por confrontar abiertamente al expresidente estadounidense en lugar de adoptar una actitud conciliadora. En este sentido, recuerda que ha criticado con dureza los aranceles comerciales impulsados por Trump, proponiendo que la Unión Europea utilice contramedidas para ayudar a las empresas europeas más perjudicadas. También señala su papel en el Foro Económico Mundial de Davos, donde denunció la influencia de las grandes tecnológicas norteamericanas en la democracia y defendió la aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

También apunta que Sánchez se ha posicionado como una voz disonante dentro de la OTAN. En la cumbre celebrada en junio, España fue el único país en rechazar la exigencia de Trump de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, una cifra que el presidente español calificó de "incompatible con nuestra visión del mundo".

En la cumbre de la OTAN en junio, España fue el único país en rechazar abiertamente la exigencia de Trump de que los miembros gasten el 5% del PIB en defensa

Alianzas en América Latina

Asimismo, el medio recuerda su reciente gira por América Latina, donde coincidió con líderes críticos con Trump como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sánchez juró combatir una alianza de 'oligarcas y la ultraderecha', que —dijo— era responsable de un movimiento internacional de odio y mentiras.

Efectos limitados en Europa

No obstante, The Economist subraya que esta actitud combativa no ha reforzado la influencia de España en Bruselas ni en otras capitales europeas. A pesar de que sus posiciones coinciden con buena parte de la opinión pública, la revista señala que dentro de la diplomacia española existe preocupación por el coste de enfrentarse frontalmente a Trump sin apoyos sólidos de otros gobiernos.

El análisis concluye que Sánchez encarna fielmente la visión mayoritaria de los españoles, muy críticos con el trumpismo y defensores del multilateralismo. Sin embargo, advierte de que una resistencia ejercida en solitario puede resultar "inútil", y recuerda que para plantar cara a líderes como Trump es necesario construir amplias alianzas internacionales.