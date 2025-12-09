Tezanos niega trabajar para Moncloa y reivindica su labor en el CIS: "Hemos dado siempre en el clavo"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha negado "rotundamente" haber recibido directrices de la Moncloa en el ejercicio de sus funciones. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Tezanos ha defendido la "absoluta independencia" del organismo que preside desde 2018 y reivindica la rigurosidad de su trabajo, asegurando que el CIS es la encuestadora que "más se ha aproximado" a los resultados en las últimas elecciones generales.

"El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", ha sentenciado Tezanos, añadiendo que incluso el ministro de Presidencia, del que dependen, recibe la información de las encuestas al mismo tiempo que el resto de instituciones y partidos.

El sociólogo, con pasado en el PSOE, ha atribuido las continuas críticas a su gestión y a los resultados de las encuestas del CIS a una "estrategia política" en lugar de a un análisis "científico", llegando a calificar su interrogatorio por parte del Partido Popular como un proceso "inquisitorial".

Defensa del método y de la precisión

Tezanos ha defendido con vehemencia su labor, calificándola como la "más rigurosa que se puede hacer en este momento desde el punto de vista profesional y científico". Ante las preguntas sobre la precisión de sus estimaciones, reivindica su método con rotundidad.

"Le puedo asegurar a usted que nunca he mentido, nunca he presentado un dato que sea inexacto, sino que hemos hecho un modelo de estimación que está dando muy buenos resultados objetivamente y siempre nos hemos atendido a los datos que salen. Nunca les hemos modificado ni una décima", ha asegurado.

Tezanos ha insistido en que las estimaciones del CIS han sido las más acertadas. "El CIS, hasta el presente en las dos elecciones generales que ha habido, es el que más se ha aproximado a los resultados y en algunos de estos casos hemos dado siempre en el clavo", ha afirmado.

El presidente del CIS ha explicado que el organismo adoptó el modelo conocido como 'método Alaminos-Tezanos' debido a un cambio en el comportamiento del electorado, donde el número de votantes fieles a un mismo partido disminuye y la decisión del voto se toma cada vez más "en los últimos momentos", justificando así la complejidad del nuevo sistema de estimación.

Tezanos ha recibido preguntas sobre su perfil vinculado a un partido político y sobre cómo esto afecta a la percepción de autonomía del CIS, una institución financiada por los Presupuestos Generales del Estado.

"Usted cree que una persona que se meta en un partido político está vetado para tener otras responsabilidades?", ha replicado Tezanos. Sin embargo, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo le ha reprochado que "siempre falla en la misma dirección: a favor del PSOE y en contra del PP", lo que, a su juicio, ha "desprestigiado al CIS".