Tercera jornada del juicio al fiscal general con Juan Lobato y Sánchez Acera como testigos

El Tribunal Supremo celebra este miércoles la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que están llamados a declarar como testigos el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la actual secretaria de Organización del PSOE-M y ex alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. También comparecerán media docena de periodistas que informaron sobre el caso en los días clave.

La sesión comenzará a las 10:00 horas, con la declaración de Lobato, quien ya compareció ante el instructor Ángel Hurtado durante la fase de investigación, hace casi un año. Entonces, el magistrado lo citó tras la publicación en ABC de una información que apuntaba a que Moncloa le habría hecho llegar datos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El origen de esa filtración se sitúa en un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía. Ese correo es el centro del juicio, ya que el fiscal general está acusado de haberlo filtrado a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024.

Durante la investigación, Lobato entregó al Supremo el contenido de su teléfono y un acta notarial que recogía mensajes con Sánchez Acera. En ellos, la entonces asesora en Moncloa le habría enviado un "pantallazo" del correo la mañana del 14 de marzo, antes de que la Fiscalía publicara su nota de prensa, y le habría animado a utilizarlo contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.

¿Órdenes de Moncloa?

Sánchez Acera, por su parte, declaró en marzo que no recordaba quién le había remitido el correo, aunque negó que procediera de Presidencia o de la Fiscalía General. El instructor, sin embargo, llegó a afirmar en su auto de procesamiento que en Fiscalía se recibieron "órdenes de Moncloa" para filtrar la información, algo que la Sala de Apelación descartó posteriormente por falta de pruebas.

En la jornada de ayer el ex secretario de Comunicación del Gobierno, Francesc Vallés, negó haber dado ninguna instrucción a la Fiscalía para filtrar el contenido del correo. "No, imposible", aseguró ante el tribunal.

Tras las comparecencias de Lobato y Sánchez Acera, será el turno de varios periodistas citados como testigos. Está previsto que declaren reporteros de Vozpópuli, Libertad Digital, El Mundo, eldiario.es y La Sexta, todos ellos implicados en la cobertura de las informaciones sobre las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía.