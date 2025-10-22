Tellado lleva escrita su pregunta a la sesión de control y Óscar Puente le señala: "No puede caminar y comer chicle al mismo tiempo"

Este miércoles hemos vivido una nueva tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en el que PP ha vuelto a señalar al Ejecutivo por su gestión y más especialmente por la presunta corrupción que rodea al PSOE. En esa línea ha ido el principal cruce de declaraciones entre Feijóo y Pedro Sánchez, que ha negado la financiación ilegal en su partido.

Pero la bronca ha seguido fuera del Congreso y se ha trasladado, como viene siendo habitual últimamente las redes sociales, donde el siempre activo Óscar Puente no ha dejado a nadie indiferente con su valoración sobre la pregunta de Miguel Tellado a Margarita Robles.

El secretario general del PP ha hecho una valoración de varias de las últimas polémicas del Gobierno en clave política internacional como las declaraciones de Trump sobre España como miembro de la OTAN por el gasto militar, el envío de un buque de la Armada para escoltar a la Flotilla, la ruptura de contratos con empresas israelíes o la no felicitación pública a María Corina Machado por el Nobel de la Paz.

Tras detallar todo eso, Tellado ha terminado preguntándole a la ministra si cree que está a la altura del cargo que ocupa.

Pero la respuesta más polémica ha llegado a través de las redes sociales de Óscar Puente, que ha atacado al Tellado por formular la pregunta leyendo. "¿Qué tiene que hacer Tellado durante la semana más allá de su pregunta en el Congreso? (…) Es gente que no puede caminar y comer chicle al mismo tiempo", ha dicho el ministro de Transportes sobre el secretario general popular.

No es la primera vez que Puente y Tellado han protagonizado cruces de declaraciones de este estilo, elevando el tono tanto en lo personal como en lo institucional.

El pasado verano ya se señalaron mutuamente en el marco del debate sobre los currículums académicos, y Tellado ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Puente tanto por su gestión al frente de Transportes como por criticar al juez Peinado en relación al caso Begoña Gómez.

El ahora secretario general del PP acusó a Puente de ser "el principal hooligan del PSOE".