Tellado llama a sumarse al "tsunami democrático de la dignidad" del PP para acabar con "el Gobierno de la inoperancia"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha comparecido ante sus votantes en San Sebastián (Gipuzkoa), donde ha invitado a los españoles a unirse al "tsunami democrático y de la dignidad" que propone su formación, para derogar "el Gobierno de la inoperancia" de Pedro Sánchez. Asimismo, ha tachado de "imprescindible" el plan de 50 medidas propuesto por Feijóo "para perseguir a los incendiarios, pirómanos, y reconstruir lo destruido" en los incendios.

Tellado, junto al presidente de los populares en Euskadi, Javier De Andrés, y la presidenta de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha reivindicado que "tenemos que reunir en torno al Partido Popular a una mayoría social incontestable que quiere que la ética y la moral vuelvan a la política de nuestro país. Es lo que tenemos que darle a España e iniciamos ahora un curso político clave para hacerlo".

Por otra parte, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, del que ha subrayado que es un "Gobierno hundido, un Gobierno aniquilado, que no funciona, un Gobierno hundido en la inoperancia, en el descrédito nacional y el descrédito internacional, en total decadencia". "En realidad, lo que tenemos es un 'no gobierno'", ha añadido.

En un tono más suave, ha lamentado que España haya "ardido por los cuatro costados": "Hemos sufrido los peores incendios de los últimos 30 años en nuestro país. Nuestro campo, nuestros montes, nuestra España rural y sus vecinos han sufrido un golpe tremendo". Pero a renglón seguido ha retomado de nuevo su ataque: "La realidad es que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, lo que hizo fue ponerse de perfil, como si la cosa no fuese con él, siguiendo de nuevo el manual del gran irresponsable y frívolo que es Pedro Sánchez".

Del mismo modo, ha continuado centrando sus embestidas en la figura del presidente, del que ha señalado "lo poco que le importan los ciudadanos, a los que debería servir, pero que en realidad no sirve, ni él, ni todo su Gobierno". "Tardó una semana en levantarse de la tumbona. Hubo que sacarle a rastras. Fue a visitar las zonas afectadas porque antes había ido Feijóo. Si no, estoy seguro de que no habría ido", ha remarcado, para posteriormente apuntar que el Ejecutivo "cuando tiene que estar, no está".

"Quiere arrastrar en su decadencia a todo el país, y no lo vamos a permitir. Es nuestra misión, acabar con este Gobierno cuanto antes", ha concluido Tellado antes de pasar a defender el plan de 50 medidas que ha propuesto el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Defensa del plan de Feijóo

El secretario general popular ha calificado como un "insulto" la respuesta que ha dado el Gobierno al "plan integral", que ha anunciado el presidente de su formación para hacer frente a la "crisis nacional" de los incendios. "Esa es la voluntad del Pacto de Estado que tiene el Partido PSOE y el Gobierno de España. Nosotros no, nosotros lo que hemos hecho es trabajar desde los gobiernos autonómicos para apagar los incendios y para estar al lado de las personas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias", ha expresado.

A su modo de entender, estas medidas son "imprescindibles para perseguir a los incendiarios, a los pirómanos, para reconstruir todo lo destruido y para facilitar la limpieza de los montes, para garantizar la mejor coordinación de los recursos públicos ante una emergencia" y ha reiterado que "nosotros estamos dispuestos a frenar a un Gobierno que pretende arrastrar en su decadencia a todo un país".

Igualmente, Tellado ha incidido en que "España no puede perder más tiempo" y debe "trabajar para cambiar el Gobierno cuanto antes". "Es nuestra misión en estos momentos, y mientras tanto, paliar los daños que provoca su inoperancia", ha concluido.