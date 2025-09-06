Tellado, sobre el inicio del Año Judicial: "Lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles, cuando la veamos sentada en los juzgados"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha participado en el acto de apertura del curso político de los populares de Navarra. Allí ha estado acompañado del líder del PP en la comunidad, Javier García, y ha señalado que "el verdadero acto de inicio del curso judicial" para el PSOE "lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles, cuando la veamos sentada en los juzgados".

Asimismo, ha asegurado que "continuará con el proceso a García Ortiz y al hermano de Pedro Sánchez", así como con "los avances de todas las investigaciones en curso sobre el saqueo a las arcas públicas protagonizado por el clan del Peugeot".

En la misma línea, ha aseverado que "este puede ser el último curso político" del Ejecutivo, "agonizante" y "mendicante" y ha subrayado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposaran los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", ya que se encuentra "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Tellado no se ha guardado nada y ha cargado también contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha renombrado como "Óscar Averías". "Necesitamos que España vuelva a funcionar, dejar atrás la incompetencia y el sectarismo" y las situaciones "bochornosas", ha expresado a colación.

Igualmente, el secretario general del PP también ha tenido palabras para la semana que ha protagonizado el Gobierno. Ha comenzado por las imágenes "bochornosas" de la entrevista de Sánchez en RTVE en la que ha "atacado a los jueces que investigan los escándalos de su familia", ha continuado con que "Salvador Illa peregrinó a Bruselas para implorarle a Puigdemont que le mantenga el apoyo unas semanas más a Pedro Sánchez" y ha concluido con el fiscal general, quien está "acusado de un delito gravísimo en el Tribunal Supremo inaugurando el año judicial". "Es de una degradación institucional sin precedentes. No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia de nuestro país", ha añadido.

"Necesitamos que España vuelva a tener unos Presupuestos dignos de ese nombre" y que estén supeditados a las "necesidades de los españoles y no a las exigencias de los socios" del Gobierno.

Por otra parte, Tellado ha remarcado la obligatoriedad del PP a crear una "alternativa" para "todos los españoles", por eso ha señalado que el curso político que comienza será "decisivo para que cambien las cosas", por tanto, el PP "tiene que estar preparado para ser el catalizador" del "cambio que necesita Navarra y el conjunto de España".

Respuesta de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido en redes sociales al secretario general del PP y ha calificado sus declaraciones como "un insulto" para los "miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa"; así como "una apelación encubierta a la violencia" y "un cuestionamiento a la democracia". "Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha concluido.