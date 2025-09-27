Tellado carga contra Pedro Sánchez tras la incomparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado: "Está sentenciado políticamente"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a su cita de este sábado por la tarde ante el juez Peinado en el marco de la pieza separada que investiga un presunto delito de malversación. Tampoco se han presentado su asesora ni el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El magistrado les había citado a las 18:00 horas en los juzgados en Plaza de Castilla para comunicarles la decisión de que será un jurado popular quien les juzgue en caso de haber juicio.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha tardado en reaccionar a esta noticia y ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno, que asegura que "está sentenciado políticamente. Es hora de que se vaya". Le ha acusado de incumplir la promesa que hizo a los españoles hace un año y hace menos de un mes. Así lo ha expresado en una publicación en su perfil de X.

Tellado ha recordado que hace un año, Pedro Sánchez "prometió colaborar con la Justicia", sin embargo, "no declaró". Se refiere a cuando el líder del Ejecutivo escribió un escrito al juez Peinado en el que le informaba de su disposición para declarar en el caso que afecta a su esposa, pero por escrito, invocando al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez, si bien, rechazó la petición y ordenó que la declaración se hiciera presencialmente en la Moncloa. Allí, se acogió a su derecho a no declarar.

Es hora de que se vaya y los españoles puedan elegir un Gobierno limpio"

También ha publicado un fragmento de la entrevista que el presidente dio en TVE hace menos de un mes donde dijo, textualmente, "como presidente del Gobierno he hecho tres cosas que son fundamentales para la tranquilidad de la ciudadanía: colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Si bien, Tellado ha manifestado su disconformidad y ha expresado: "Hoy su mujer no acude al juzgado".

Así las cosas, según el secretario general del PP "es hora de que se vaya y los españoles puedan elegir un gobierno limpio". Esta mañana, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ya había atacado contra"el sanchismo" que está "ocupado en los juzgados". Ha asegurado que esta "colección de vergüenzas" no puede ser una "nueva normalidad en España." "No se puede gobernar España desde los tribunales de justicia", ha aseverado.

En declaraciones enviadas a los medios de comunicación ha calificado de "escaqueo" la incomparecencia de Begoña Gómez y ha aseverado que es "una muestra más de los nervios del sanchismo. (...) Hemos pasado a un matrimonio a la fuga". "El sanchismo está en la cárcel o escondido, dando un espectáculo penoso y lamentable en esta fase terminal en la que se encuentra.", ha añadido.

Para Tellado, la mujer de Pedro Sánchez, "oculta" algo, porque "quien nada teme, nada oculta ni tras nadie se oculta. Quien nada teme, da la cara y hoy la mujer de Pedro Sánchez no lo ha hecho". Aunque "el movimiento de hoy puede ser legal, en cualquier caso es inmoral", ha destacado.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también se ha pronunciado a través de X. Ha manifestado que "el entorno de Sánchez está hundido en la corrupción", y que "por mucho que se escondan no taparán la verdad", en referencia a la incomparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado.