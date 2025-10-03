Los 'tecnicismos' de Ábalos y Koldo al hablar de dinero: las "chistorras" eran billetes de 500 euros, los "soles" los de 200 y las "lechugas" los de 100

La UCO explica que en sus conversaciones Koldo García y su expareja aluden a la "existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos" y señala que parte del dinero que figuraba en sus cuentas no les pertenecía, pues iba destinado a "sufragar gastos de Ábalos". El matrimonio era custodio y gestor del dinero.

En sus conversaciones, en las que aluden al dinero hablando de chistorras (500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100), se habla por ejemplo de un futuro cobro de un millón de euros tras las elecciones municipales de 2019 y el exasesor le dice a su pareja cómo llevar 20.000 euros de efectivo encima: diviéndolo entre la maleta, el bolso, el abrigo y la cartera.

Folios, para hablar de dinero en general

A través de esta vía, del análisis de los mensajes intercambiados entre ambos, la UCO considera que se confirma la "existencia real" de un pago de 10.000 euros del considerado comisionista Víctor de Aldama a la entonces pareja de Koldo García el 20 de septiembre de 2019, 20 chistorras.

También se referían al dinero hablando de folios y en el informe figura un mensaje de Ábalos en marzo de 2020 pidiendo que le lleven folios a casa y éste le respondía al día siguiente que ya los tenía en su despacho en una caja. La UCO sospecha que hablan en clave como medida de seguridad.

Ingresos no declarados

Tras su análisis, los investigadores ven reforzada su tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados", que coinciden con el momento en el que se produjeron los hechos que se investigan en el caso Koldo, cuando Ábalos ostentaba la cartera de ministro de Transportes.

Se trata de un informe clave en la investigación que dirige el juez del Supremo Leopoldo Puente contra José Luis Ábalos por presuntos delitos de organización criminal o cohecho, entre otros, y en la que también están investigados el exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán y Koldo García.