La tajante respuesta de Feijóo a Sánchez sobre inmigración: "Yo sí digo que sobra gente en España"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el discurso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio en el Foro Spain Investors Day donde aseguró que "en España no sobre nadie, al contrario, nos falta gente". El popular ha mostrado su rechazo a estas palabras y le ha replicado que el problema de España es que "sobra gente".

Feijóo ha aclarado que quien sobre son las personas que vienen "a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo de resto de ciudadanos". "Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto", ha puntualizado en un mensaje difundido en su perfil de la red social X.

Sánchez pone en valor el papel seguro de España

En su discurso en el Foro Spain Investors, Sánchez, además, manifestó que "entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro".

Asimismo, el líder del Ejecutivo destacó que España se ha encontrado en un "valor seguro". "Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica", indicó.

El Gobierno acusa a Feijóo de xenofobia y racismo

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Feijóo de promover un discurso "xenófobo y racista" sobre inmigración y hacerlo de una forma "cobarde", porque considera que evita referirse de manera expresa a la población migrante.

La ministra se ha pronunciado de esta manera en una entrevista en TVE recogida por Europa Press donde ha lamentado que se trata de "otra más" dentro del discurso del dirigente popular. "Es una declaración de xenofobia y de racismo. Además, en este caso, de manera cobarde, porque ni siquiera hace referencia expresa".

Saiz ha lamentado las declaraciones de Feijóo que, a su juicio, tienen como objetivo "deshumanizar a la población migrante" y ha sentenciado que no va a "perder minutos" desmontando la tesis "que defiende la derecha".