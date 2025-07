Susana Díaz: "Feijóo está pasado de revoluciones"

Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía, dedicó buena parte de su intervención en el programa 'Por Fin' con Isabel Lobo en Onda Cero al clima político marcado por las críticas reiteradas de Alberto Núñez Feijóo. Díaz, lejos de entrar al juego de la confrontación, preferió reflexionar sobre lo que considera el gran déficit de la política española: la falta de autocrítica real de sus protagonistas.

"Yo creo que en general es verdad lo que decía Colmenero, de que los políticos no solemos hacer autocrítica, cuando la hacemos a toro pasado, cuando ya no estamos en los cargos, pero es muy complicado, es un defecto que llevamos de serie", reconoció Díaz de forma directa.

Feijóo endurece discurso pero desliza ironías controvertidas

Las palabras de Susana Díaz llegan después de que Feijóo calificara la legislatura de "bienio negro" y atribuyera al Gobierno de Pedro Sánchez el agravamiento de problemas históricos y presuntos escándalos. No obstante, para la ex presidenta socialista, el verdadero reto del debate político está en cómo se afrontan públicamente los errores y las formas en que los líderes trasladan sus mensajes a la sociedad.

Refiriéndose a la intervención de Feijóo y a otras reacciones de la jornada, Díaz apuntó: "Quizás había que haber hecho un poquito más de autocrítica. Y Facebook tiene que tener cuidado con sprintar por tanto, porque si sigues sprintando, el problema es que va a llegar ahogado. En esto hay que medir muy bien los tiempos, yo creo que tampoco los están midiendo, está pasado de revoluciones y se está viendo".

Especial mención hizo Díaz a la frase del presidente del PP sobre las vacaciones: "Hoy incluso hasta en el cierre no ha estado fino, cuando ha dicho que estaban sobrevaloradas las vacaciones, que lo ha dicho con ironía, yo entiendo que lo ha dicho con ironía, pero claro, cuando hay tanta gente que no se puede ir de vacaciones, pues no creo que no está ni fino en eso".

Mayor autocrítica, la tarea pendiente

En conclusión, Díaz considera que "la autocrítica en ambos sitios podía haber sido mejorable". Con este mensaje, invita tanto a la oposición como al Gobierno a revisar sus discursos y a no perder el sentido de momento político, especialmente en un contexto de desafección ciudadana.

Las palabras de Díaz contrastan con el endurecimiento habitual de Feijóo, que mantiene sus críticas al Ejecutivo, pero revelan la necesidad de una política más honesta y responsable, donde el reconocimiento de los errores sea la base de un debate más útil para la sociedad.