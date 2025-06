El Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar voluntariamente ante los "consistentes indicios" hallados en su contra

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente el 25 de junio al encontrar "consistentes indicios" de su "posible participación” en una adjudicación indebida de obras públicas y a cambio de precio.

Esos indicios, explica el juez en su auto, aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y apuntan a que el dirigente socialista habría actuado "en connivencia" con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, en una adjudicación presuntamente irregular de "determinadas obras públicas".

Como Santos Cerdán es aforado al ser diputado en el Congreso, el magistrado le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente asistido de abogado el 25 de junio, como paso previo a la posibilidad de cursar un suplicatorio ante la Cámara Baja.

Y al revelar este informe "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican también a Ábalos y a su exasesor, el juez cita a ambos a declarar el próximo 24 de junio.

Santos Cerdán niega haber participado en estas conversaciones

El secretario de Organización del PSOE ha negado este jueves haber participado en conversaciones sobre supuestas comisiones por adjudicaciones de obras públicas ni haber amañado contratos.

"Yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo, no recuerdo ninguna conversación de ese tipo", ha asegurado tras ser preguntado sobre si recuerda haber participado en reuniones de esta índole o haber amañado algún contrato.

Además, a la pregunta de si podía asegurar que el informe de la UCO no le podía implicar en ningún amaño de contratos ha respondido: "Completamente seguro".

Esta conversación está en un informe remitido el pasado 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo en la que se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo García de que hasta cuatro constructoras les deben dinero.

Cerdán ha avanzado que cuando conozcan el contenido del informe ofrecerá una rueda de prensa en Ferraz y se ha remitido al comunicado que emitió anoche el PSOE en el que adelantaban que no hablarían hasta tener más información y negaba que su 'número 3' haya participado y "mucho menos influido" en adjudicaciones de obra pública o cobrado "una comisión por ello".

En ese sentido, ha insistido en que cuando se conozca el informe dará "todas las explicaciones que tenga que dar".

"Mientras tanto no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más", ha añadido.