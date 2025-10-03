El Supremo juzgará al fiscal general del Estado entre el 3 y 13 de noviembre por presunta revelación de secretos

El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el juicio declararán 40 testigos, entre ellos, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Así lo ha acordado el tribunal que juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrar a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.

En su auto, conocido este viernes, el tribunal rechaza, sin embargo, citar al ministro para la Transformación Digital, Óscar López; al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, o al exjefe de gabinete de Juan Lobato al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio respecto a los hechos que se van a enjuiciar.

La primera vez que un fiscal general se siente en el banquillo

Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo por unos hechos por los que las acusaciones -entre las que está la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales- piden entre cuatro y seis años de cárcel.

Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado el correo en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso asumía que su cliente había defraudado 350.951 euros a Hacienda en busca de un pacto.

