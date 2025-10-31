El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a Ábalos y koldo

El juez del Supremo Leopoldo Puente insta a la Audiencia Nacional a investigar en una pieza separada los pagos en metálico del PSOE al exsecretario de Organización y también exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

En un auto, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, así como las declaraciones del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo.

De esta manera, el magistrado ha decidido remitir el caso a la Audiencia Nacional para que abra una investigación sobre las cuentas y los pagos en metálico a estos dirigentes del Partido Socialista.

Tras escuchar esta semana las explicaciones del exgerente del PSOE y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, el juez entiende que hay asuntos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco hay explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Puente apunta además que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se estaría "blanqueando su procedencia

Se pagaba en efectivo

El juez toma esta decisión tras las comparecencias ante el Supremo del exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, que la Guardia Civil identifica como responsable de entregar los sobres de dinero en efectivo de liquidaciones por gastos, en las que ambos declararon que los pagos se hacían sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados, a Koldo García, que después los repartía con el ex ministro José Luis Ábalos.

En su declaración ambos trabajadores del PSOE aseguraron que Koldo era quien centralizaba los pagos en efectivo que se hacían a la Secretaría de Organización, hasta el punto de que han sostenido que Ábalos nunca iba en persona.

Además indicaron que esta manera de realizar los pagos era la habitual tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal.

Desde que salió a la luz el informe de la UCO revelando la entrega de estos sobres, que ni Ábalosni Koldo aclararon en sus respectivas comparecencias ante el juez, ya que se acogieron a su derecho a no declarar, desde el Gobierno se han esforzado en repetir que las cuentas del partido están claras y que utilizar dinero en efectivo es legal.

El propio presidente del Gobierno admitió en la comisión Koldo que estaba convencido de que "en alguna ocasión" había recibido "este tipo de liquidación en el PSOE" como secretario general y que lo veía "normal".

Pedro Sánchez vuelve a admitir que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal, siempre dentro de los límites de la legalidad" | EFE/Mariscal

