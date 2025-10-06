El Supremo cita como imputados a Ábalos y Koldo el 15 y 16 de octubre tras el informe de la UCO sobre sus "ingresos no declarados"

El juez Puente ha citado a declarar de nuevo al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil que revelaba que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

El magistrado del Supremo les cita a declarar como imputados el próximo 15 y 16 de octubre "por los consistentes indicios de que los patrimonios de Ábalos y Koldo se comunicaban entre sí de manera no transparente, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia".

Ábalos no sacó dinero de sus cuentas en cinco años

El juez señala que la procedencia de esos ingresos puede ser la comisión de los graves delitos que se les atribuyen y destaca cómo Koldo García venía haciéndose cargo regularmente de pagos que correspondían al entonces ministro de Transporte. Ejemplo de estos pagos son la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales.

No consta que Ábalos se lo retribuyera después de manera legal, de modo que, entiende el juez, que podría haberlo hecho a través de una fuente irregular de ingresos, lo que cuadraría con los indicios de que recibió en metálico. Recuerda además el magistrado que en cinco años Ábalos no sacó dinero de sus cuentas.

Concretamente, señala el instructor, que el exministro socialista "desde el año 2018 y hasta el año 2023, no habría realizado reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias, frente a lo que, ordinariamente, había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir del año 2024".

Entregas en efectivo procedentes del PSOE

El informe, cuyo contenido se conoció el pasado viernes y al que tuvo acceso Onda Cero, la UCO indicaba que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explicaban que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

La UCO concluía que el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones grabadas y de whatsapp), establece "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo en 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó él, según recoge el informe, que recogía fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE.

Más de 95.000 euros sin rastro bancario

El informe de la UCO detectó además 95.437,33 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).