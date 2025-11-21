El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para pedir el endurecimiento de sus medidas cautelares

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer el próximo 27 de noviembre para resolver si les envía a prisión como piden las acusaciones populares lideradas por el PP.

El magistrado les ha convocado para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras haberlo solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Supremo.

En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos.

