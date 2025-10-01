Sumar vuelve a chocar con Sánchez y le piden que el buque que defiende a la flotilla no se detenga

PSOE y Sumar vuelven a tener posturas enfrentadas al no encontrar un punto de acuerdo respecto a la protección de la Global Sumud Flotilla, que va camino de la Franja de Gaza para prestar ayuda humanitaria al pueblo palestino.

Desde el Gobierno han pedido a la flotilla que no entren en la zona de exclusión decretada por Israel, dado que puede suponer "un riesgo importante" para la tripulación de a bordo. Sin embargo, desde Sumar señalan al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque su responsabilidad no es pedir que "se retiren" por cuestiones de seguridad, sino continuar brindándoles protección si deciden continuar. "El Gobierno tiene la obligación de defender la legalidad internacional y de proteger y dar cobertura a la flotilla".

La propia Yolanda Díaz ha insistido en que "España y la Unión Europea deben proteger a la flotilla", puesto que "su misión humanitaria hacia Gaza es legítima y necesaria".

España no garantiza la seguridad de la flotilla en la zona de exclusión

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reiterado que la protección del buque español 'Furor' de la Armada tiene un límite, por lo que no los barcos de la flotilla no tienen garantizada su seguridad si finalmente deciden cruzar la zona de exclusión. "Que no traspasen esa línea porque ahí no se puede garantizar seguridad. No hagamos demagogia con estas cosas", ha indicado.

Según el portavoz, "la prioridad absoluta" es la seguridad de la flotilla, que no se podrá garantizar al entrar en la zona de exclusión, ya que "un barco militar español no puede hacerlo".

Otros partidos, como Podemos y Compromís, se han unido a las críticas impulsadas por Sumar y piden al ala socialista del Gobierno que proteja a la Global Sumud Flotilla. "El buque que el Gobierno envió para ayudar a la flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha señalado la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero.

Israel insta a la flotilla a detener su misión

Entre tantos reproches políticos, el Gobierno de Israel ha lanzado un mensaje en el que pide a la Global Sumud Flotilla que se detenga. "Desde todas partes hay llamamientos para que cese esta provocación Hamás-Sumud. Nos sumamos a estos llamados y reiteramos: no es demasiado tarde. Por favor, transfieran pacíficamente cualquier ayuda que puedan recibir a través del Puerto de Chipre, el puerto deportivo de Ashkelon o cualquier otro puerto de la región hacia Gaza", ha indicado el ministro de Exteriores, Gideon Saar, en un mensaje publicado en X. "España también les ha pedido que no continúen su curso".