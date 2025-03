PP y Sumar votarán juntos para tratar de evitar que el salario mínimo tribute el IRPF

El Partido Popular y Sumar votarán juntos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Ministerio de Hacienda a sus respectivas proposiciones de ley y allanar el camino para que el salario mínimo interprofesional (SMI) no tribute el IRPF. "Haremos lo que sea, también en la Mesa, para que los que cobran el SMI no tengan que tributar", confirmaron este miércoles fuentes del PP a Servimedia. Unos minutos antes, fuentes de Sumar reconocieron su intención de levantar el veto en la Mesa de la Cámara Baja uniendo sus votos a los del PP, aunque avisaron de que la iniciativa del partido de Alberto Núñez Feijóo, de tramitarse, tendría que ser enmendada porque, a su parecer, no resuelve el problema.

Este movimiento de PP y Sumar se produce inmediatamente después de que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero confirmara que vetará estas propuestas, siendo la primera vez que la Moncloa lo hace con sus socios de coalición. "Las negociaciones no han dado sus frutos", señalaron y añadieron que la postura del 'ala socialista' del Gobierno "sigue siendo la misma".

El conflicto entre ambos partidos que conforman el Gobierno surgió hace un mes, tras anunciar el Ejecutivo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que subiría el SMI. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró entonces que se enteró por la prensa y protagonizó, junto a la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, una comparecencia tensa. Acto seguido, PP, Sumar y Podemos registraron en el Congreso distintas proposiciones de ley para que el SMI no tributara.

En Sumar reconocieron que les gustaría poder llegar a un acuerdo previo con el PSOE antes de llegar a esta situación, y recordaron que recientemente el PSE acordó junto al PNV y Podemos que las rentas inferiores a 19.000 euros no tributen al IRPF, algo que consideraron que está "feo" que los socialistas lo hagan en el País Vasco, pero no estén dispuestos a hacerlo con el resto de españoles.

El PSOE podría recurrir al Tribunal Constitucional

El PP y Sumar articularán así una mayoría alternativa a la del Gobierno en la Mesa del Congreso. El ala socialista tendrá la posibilidad de elevar el asunto al Tribunal Constitucional, una posibilidad que ya contempló hace unas semanas si Sumar se mantenía en sus trece, como así ha hecho.

Los populares, por su parte, creen que la doctrina constitucional está de su lado y señalan que el tribunal de garantías determinó en su sentencia 132/2023 que los vetos de Hacienda no pueden ejercerse sobre medidas que afecten a presupuestos futuros, en este caso, el de 2025. Sí pueden presentarse, sin embargo, cuando afecte a las cuentas públicas en curso, que es a lo que el PSOE se podría agarrar por la nueva prórroga de los Presupuestos de 2023.

Existen dos precedentes de un conflicto institucional entre el Gobierno y la Mesa del Congreso, ambos en 2018 con Mariano Rajoy en La Moncloa. El Constitucional dio la razón a la Cámara Baja en ambos casos porque consideraba que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro no justificó adecuadamente el impacto que tendría sobre su previsión de ingresos y gastos en los presupuestos en curso dos proposiciones del PSOE. Los socialistas querían suspender el calendario de implantación de la reforma educativa de la Lomce y "garantizar la igualdad en las condiciones laborales" de los trabajadores subcontratados.