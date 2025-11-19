Sumar recupera las preguntas florero y dirigirá una a Mónica García en la sesión de control

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados se va a dar un hecho poco habitual, y es que un partido interpele a su propia ministra para que esta tenga la oportunidad de explicar sus medidas.

Será Sumar quien lo haga en esta ocasión para que Mónica García pueda hablar de "las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar las necesidades del Sistema Nacional de Salud".

Las dos diputadas de Sumar que preguntarán a la ministra serán compañeras de su propio partido Más Madrid, Tesh Sidi y Alda Recas, por lo que se espera que el tono de sus preguntas sea amable y no la pongan en aprietos.

Esta medida llega después de que Sumar decidiera hace unas semanas dar vía libre a sus diputados a la hora de presentar sus iniciativas en las sesiones de control al Gobierno. Por lo que hemos podido ver hasta ahora se había hecho a ministros socialistas, pero este miércoles se hará con la titular de Sanidad.

Así, la coalición liderada por Yolanda Díaz se asegura un debate de media hora con su Gobierno y el derecho a presentar una hipotética moción que se votaría la próxima semana.

Este tipo de cuestiones son conocidas como preguntas florero o de autobombo y, aunque están permitidas por el reglamento, no es habitual verlas. Sí que lo fue durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, pero dejaron de serlo con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy.

Sí que hemos visto al PSOE utilizarlas de manera puntual durante los años de gobierno de Pedro Sánchez, normalmente en vísperas de elecciones autonómicas, para así dar al ministro de turno la oportunidad de vender sus propuestas y hacer campaña contra su rival.