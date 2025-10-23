Sumar reconduce el choque con el PSOE mientras Junts eleva el tono

Sumar ha optado por enfriar la polémica con el PSOE tras insinuar que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debía dimitir si no adopta medidas valientes y opta por encapsular los reproches solo en el grupo parlamentario, quedándose al margen los ministros del socio minoritario.

Tras el revuelo que suscitaron las declaraciones de la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, que reconoció que se les agota la paciencia con Rodríguez y llegó a deslizar que debía apartarse del cargo aunque luego precisó que no pedía la dimisión, este miércoles los ministros de Sumar optaron por el silencio o desplegar un tono templado ante su socio de Gobierno.

Tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recondujeron el tono en las últimas horas en entrevistas en 'La Sexta' y 'TVE', en las que han normalizado que existan discrepancias dentro del Gobierno de coalición y que los choques son habituales entre formaciones diferentes.

Lo que sí han valorado positivamente desde Sumar es que esta presión haya motivado que se haya abierto un diálogo entre los dos socios de gobierno para ver si es factible explorar avances en materia de vivienda. "Era necesario presionar", aseguran desde la formación.

Por su parte, los ministros socialistas del Gobierno salieron este miércoles en defensa de Rodríguez y mostraron su malestar con Sumar por los ataques a la ministra.

Ana Redondo (Igualdad), calificó las palabras de Barbero como "un error", Óscar Puente (Transportes) dejó claro que Rodríguez es "una magnífica ministra", y María Jesús Montero (Hacienda) aseguró que tiene todo su apoyo y que "la vivienda está en el número uno de la agenda política".

Junts eleva el tono contra Sánchez

Quién sí se ha mostrado más crítico y ha amenazado con dejar caer el Gobierno es Junts, que en palabras de Miriam Nogueras ha advertido a Sánchez de que quizás "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" y le ha reprochado que "luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa".

La portavoz de Junts se mostró muy crítica con un Ejecutivo al que acusó de haber conseguido "que la gente esté hasta las narices de todos" y al que ha reprochado que siga intentando tapar los verdaderos problemas.

"A usted ya no le sirve envolverse con la bandera palestina, ahora lo hace con la del cambio horario y así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas (…) ¿Cuántos pisos públicos han construido ustedes en Cataluña? No hablo de los que llevan años anunciando, hablo de lo reales", ha afirmado.

Desde el Gobierno aseguraron que no aprecian amenaza de ruptura en la advertencia de Junts y lo redujeron a un simple juego de palabras de Nogueras.