El sueldo que cobra Santos Cerdán mientras está en la cárcel: 2.500 euros al mes por indemnización

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE e imputado en el caso que le mantiene en prisión preventiva, continúa recibiendo cada mes una indemnización del Congreso de los Diputados que asciende a 2.500 euros netos. Según ha adelantado La Razón, este pago corresponde a la compensación por cese que perciben los diputados al dejar su escaño, y se prolongará hasta diciembre.

El documento oficial que autoriza estos ingresos fue firmado el pasado 11 de julio por el secretario general del Congreso. La cantidad, que en bruto alcanza los 3.263 euros, se calcula en función de los años de permanencia en la Cámara. En el caso de Cerdán, que llegó a la Carrera de San Jerónimo en mayo de 2019, le corresponden seis meses de indemnización: uno por cada año como parlamentario. En total, percibirá 15.126 euros procedentes de fondos públicos.

El ex dirigente socialista pasa así a cobrar menos de la mitad de lo que ingresaba como diputado y miembro de la dirección del PSOE, donde sus retribuciones mensuales superaban los 5.000 euros. Además, La Razón subraya que durante los últimos años sus gastos por kilometraje se incrementaron de forma notable, alcanzando los 8.500 euros en 2024, mientras que en su primer ejercicio en el Congreso no había declarado ni un solo euro en este concepto.

Sus cuentas bancarias siguen bajo el foco

El juez instructor pidió hace unos días al Congreso, al Parlamento de Navarra, al PSOE y al Ayuntamiento de Milagro, donde fue concejal, información detallada de todos los pagos recibidos. La decisión se tomó cuando la Guardia Civil se dio cuenta de que los datos de Hacienda no coinciden con lo reflejado en sus cuentas bancarias.

Entre 2014 y 2024 Cerdán habría recibido más de 534.000 euros de la Cámara baja, pero en sus depósitos solo aparecen poco más de 35.000. También se detecta un desfase en las donaciones declaradas al PSOE, porque Hacienda recoge 32.000 euros, pero en sus cuentas apenas figuran 5.700.

Mientras tanto, Cerdán mantiene garantizada hasta final de año una paga mensual de 2.500 euros, pese a encontrarse en prisión preventiva.