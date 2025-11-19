Sorpresa en el PSOE por el tren de vida de Santos Cerdán: "Era un simple de vida monacal"

Los detalles del último informe de la UCO sobre el caso Santos Cerdán ha generado cierta sorpresa en el PSOE por los detalles que ha revelado.

En el partido concebían la figura del que fue su secretario de Organización y una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez como la imagen de funcionario austero y discreto. "Era un simple de vida monacal", reconocen fuentes socialistas que se han visto sorprendidas por el tren de vida del exdirigente.

De la confianza total a la incomodidad en Moncloa

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que está "convencido de que el presidente no sabía nada", mientras Félix Bolaños se ha limitado a afirmar que "es el momento de la justicia".

Apenas un año antes, tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta María Jesús Montero habían expresado públicamente su plena confianza en Cerdán. "Acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza", dijo el presidente en 2024. Montero fue incluso más allá: "Pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán". Hoy, fuentes socialistas admiten no entender nada: "Parecía un monje", señalan.

El informe de la UCO: mordidas, favores y gastos desorbitados

El documento de la Guardia Civil desvela un sistema de comisiones del 2 % por adjudicaciones públicas amañadas a favor de la empresa Servinabar, de la que Cerdán sería copropietario en un 45 %. La investigación apunta además a que la red benefició directamente a su entorno familiar. Servinabar habría proporcionado empleo a su mujer, su hermano y su cuñado, cubierto el alquiler de un piso en Madrid y entregado a su esposa una tarjeta de crédito con la que realizó gastos llamativos.

Entre las pruebas figuran conversaciones de WhatsApp entre el empresario Antxón Alonso y su esposa, Karmele Atutxa, en las que ambos se muestran alarmados por los gastos de la mujer de Cerdán, conocida como "La Paqui". En una de ellas, Alonso comenta: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", y su mujer responde: "Y encima no son nada discretos. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también." La pareja concluye acordando "parar" el uso de la tarjeta.

Negaciones y vida austera

Cerdán, que fue detenido en junio de 2025, ha mantenido su inocencia desde el primer momento. "Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada de qué defenderme", declaró antes de ingresar en prisión. Ante el juez insistió en que no había participado "en ninguna adjudicación ilegal" y que su vida era "austera": "Tengo un único inmueble en propiedad, la casa adosada de mi pueblo, Milagro, y un único vehículo, un Volvo en renting."

Sin embargo, los indicios recogidos en el sumario contrastan con esa versión. El informe de la UCO detalla gastos personales, regalos y viajes vinculados al entorno del exdirigente socialista, lo que ha alimentado la sensación de traición en el partido. "Era un hombre discreto, sin ambiciones aparentes", confiesan en Ferraz, "por eso duele tanto".