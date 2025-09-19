El PP, en solitario, obtendría cinco diputados más que todo el bloque de investidura

Es evidente que los escándalos de corrupción le han pasado factura al PSOE. Es algo que se vuelve a constatar en la encuesta CELESTE TEL que les cuenta ONDA CERO, según la cual el PP volvería a ganar las elecciones. Esta vez con 153 escaños, 16 más que en las últimas elecciones. Son los mismos asientos que pierde el PSOE, que se quedaría en 105 diputados.

VOX confirma su repunte y sumaría 15 escaños, hasta los 48. Con estos números, la suma de las derechas alcanzaría los 202 escaños, 31 más que en las últimas elecciones. Un diputado más, 32, perdería el bloque de izquierdas: a los 105 del PSOE, Sumar apenas añadiría 8, Podemos 4 y Compromís 3, lo que sumaría 120 escaños. Si añadimos al resto de formaciones del bloque de investidura se quedarían en 148, muy lejos de los 176 de la mayoría y sin ninguna posibilidad, por tanto, de que Sánchez pudiera repetir Gobierno.