Los sindicatos de policía exigen la dimisión de Sánchez, Marlaska y el delegado del Gobierno tras el "desastre operativo" de La Vuelta

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido la dimisión del presidente de España, Pedro Sánchez; del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras lo que califica como "desastre operativo" durante los altercados registrados en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, en la capital.

En un comunicado ha denunciado la "gravísima irresponsabilidad" institucional al considerar que se "puso en riesgo la vida y la integridad física" de ciclistas, espectadores, ciudadanos y de los propios agentes de la Policía Nacional.

El sindicato ha destacado la "entrega, profesionalidad y sacrificio" de los policías nacionales, quienes con su intervención "evitaron un balance más trágico". Sin embargo, indicó que el operativo estuvo "condicionado" por "decisiones políticas y no por criterios policiales", porque afirma que estuvo "marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos y por el blanqueamiento institucional de las protestas".

Por ello, Jupol ha pedido la dimisión "inmediata" de Pedro Sánchez por "alentar y blanquear este tipo de movilizaciones", contribuyendo a "generar el clima de crispación y violencia que derivó en los altercados". "Es inadmisible que el máximo representante del Ejecutivo justifique actuaciones que ponen en riesgo a ciudadanos y policías", ha subrayado el sindicato.

La gestión de Marlaska ha sido "nefasta"

Además, ha exigido la dimisión de Marlaska por ser el "máximo" responsable político del operativo. "Su gestión ha sido nefasta, y su incapacidad para garantizar la seguridad de todos quedó en evidencia", sostiene Jupol.

Por último, insta a dar un paso hacia el lado al delegado del Gobierno en Madrid, por lo que califica como unas declaraciones "inaceptables" calificando los incidentes como "pacíficos" y por su "responsabilidad directa en la descoordinación del dispositivo".

El sindicato Jupol ha presentado un balance de estos incidentes, asegurando que 22 agentes resultaron heridos. "Han puesto su vida al servicio de la seguridad de todos y han pagado el precio de decisiones políticas irresponsables", ha afirmado Jupol.

Espectáculo bochornoso

También la La Unión Federal de Policía (UFP) ha mostrado su malestar por el "espectáculo bochornoso" ocurrido en la Vuelta a España.

"Denunciamos con firmeza que esta violencia no habría llegado tan lejos sin el amparo y el aliento de políticos irresponsables, que han convertido la protesta en un campo de batalla, poniendo en riesgo a deportistas, ciudadanos, trabajadores y a los propios agentes", señalan en un comunicado.

El sindicato policial ha asegurado que la Policía cumplió con su deber "frente a la violencia organizada", mientras que "otros eligieron mirar hacia otro lado o incluso alentarla".