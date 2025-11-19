La diputada y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, lanzó este miércoles en el Parlamento de Cataluña un mensaje contundente en respuesta a la ausencia de Salvador Illa en un partido entre Cataluña y Palestina.

En su intervención, Orriols afirmó que "el partido Cataluña-Palestina ha sido un fracaso", y ha manifestado que bajo su punto de vista la región catalana no debería ayudar a mejorar la imagen de ese país por su participación en el conflicto de Gaza.

"Una nación histórica como la nuestra no puede blanquear un territorio que cuestiona, ataca y celebra atentados terroristas contra estados democráticos". Esta declaración enciende el debate político sobre la identidad catalana, sus relaciones internacionales y el reconocimiento deportivo y cultural.

La polémica en el Parlamento y el señalamiento a Illa

Durante el debate, Orriols aplaudió que el político catalán no asistiera al mencionado partido que finalizó con un resultado de 2-1 a favor del combinado catalán, con la participación de algunos jugadores de la primera división nacional como

Arnau Tenas, Sergio Gómez;, Ramón Terrats o los futbolistas del FC Barcelona, Marc Bernal o Pau Víctor.

Por otra parte la líder ultraderechista cuestionó si Salvador Illa se ausentó de tal evento por que coincide con su análisis del país de Oriente Próximo o porque no reconoce a la selección. Además defendió la participación de las absolutas catalanas en competiciones internacionales.

El discurso de Orriols refleja la profunda polarización en la política catalana respecto al conflicto de Oriente Medio y la imagen internacional de Cataluña. Su apoyo explícito a Israel y su crítica hacia la acogida de refugiados palestinos han generado tanto respaldo en sectores ultraconservadores como rechazo en la mayoría de actores políticos y sociales catalanes, que abogan por una posición más equilibrada y humanitaria.

Una fuerte irrupción en la política catalana con un polémico discurso

Silvia Orriols es una política ultraderechista e independentista, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, un partido que combina un nacionalismo radical con posturas xenófobas y un apoyo explícito a Israel en el conflicto con Palestina. Sus posiciones han sido objeto de controversia por su defensa incondicional del Estado israelí y su crítica a las políticas de acogida de refugiados palestinos en Cataluña.

La política ha expresado opiniones controversiales como que "Cataluña vive una explosión de moras: nunca había habido tantas", y ha reiterado su apoyo a la causa israelí como a su líder Benjamin Netanyahu; a quién expresó su admiración "por su firmeza frente al terrorismo".