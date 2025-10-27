Los siguientes pasos de Junts tras romper con el PSOE: consejo nacional y consulta a la militancia

Carles Puigdemont, líder de Junts, ha hecho oficial la ruptura de su partido con el PSOE, dejando así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un Ejecutivo debilitado.

El expresidente de la Generalitat ha culpado directamente al PSOE de la ruptura, alegando que es "quien tiene todas las palancas del poder" y no su partido. "Junts no tiene ni una, lo único que tenemos son siete diputados", ha advertido. Según ha detallado, los socialistas estaban avisados de que esto podría pasar, por lo que les insta a explicar cómo va a gobernar Sánchez sin la mayoría que permitió su investidura.

"El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos han sido los únicos válidos", ha asegurado. "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayuda a Cataluña". Incluso ha reprochado a los socialistas que no han tenido en cuenta los "avisos y señales" que su partido ha hecho en todo este tiempo.

Qué pasa ahora

Tras esta decisión, los siguientes pasos son clave. La ruptura anunciada por Puigdemont este lunes se someterá a la consulta de las bases entre el miércoles y el jueves de esta semana. Lo hará tras la celebración de un consejo nacional que tendrá lugar este martes a las 19:30 horas, mediante el cual se convocará formalmente una consulta a la militancia.

Los afiliados al partido podrán votar desde el miércoles a las 10:00 horas hasta el jueves a las 18:00 horas. Salvo cualquier resultado inesperado, esto supondrá el fin del apoyo parlamentario a Pedro Sánchez.

El PSOE reitera la mano tendida

Por su parte, el Partido Socialista sigue remitiéndose a las declaraciones de esta mañana: están cumpliendo con lo pactado y mantiene su política de diálogo y mano tendida. Así lo han indicado fuentes socialistas en una primera reacción tras la decisión anunciada por Puigdemont. "Desde el PSOE mantenemos la mano tendida. Seguiremos ofreciendo la que es, ha sido y será nuestra mejor baza: el diálogo. Así entendemos la política, como un instrumento para tender puentes, y así seguirá siendo".

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. "Junts tendrá que elegir si lo que quiere es esta España que progresa o una España de involución porque no hay alternativa. Veremos cómo se cristaliza, pero no creo que el electorado de Junts la haya votado para que entren Vox y el PP a gobernar". Al mismo tiempo, ha asegurado que se van a presentar los Presupuestos Generales del Estado: "Nosotros continuamos gobernando y continuamos con máxima ambición".