El independentismo sigue sin dar por cerrado el episodio del espionaje

La destitución de Paz Esteban como directora del CNI parece haber calmado los ánimos en los socios parlamentarios del Gobierno, aunque todavía se muestran molestos.

Los independentistas han tenido un cambio en su discurso, en el que ya se conforman con que no se vuelva a repetir y se desclasifiquen algunos documentos judiciales para conocer los motivos de las escuchas a líderes independentistas.

Pedro Sánchez acude este miércoles a la sesión de control al Gobierno, donde tendrá que responder a PP, Vox y Ciudadanos sobre las preguntas por la destitución de Paz Esteban como responsable del CNI. Para los socialistas, esta destitución supone mejorar el funcionamiento de las instituciones y para Unidas Podemos reforzar la democracia.

Los independentistas reclaman la desclasificación de documentos

Los partidos independentistas que no ven suficiente la dimisión de Esteban y reclaman la desclasificación de los documentos que mostró el CNI en la comisión de secretos oficiales del Congreso y que también apoya Unidas Podemos.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, advirtió de que "esto no va de gestos" ni de "cortar cabezas", por lo que el cese de Esteban "no lo resuelve todo, no cierra el tema y quien piense así, se equivoca. No es suficiente" ni "la única respuesta necesaria al problema".