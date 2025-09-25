"Al señor Sánchez algún día lo haremos santo": la defensa de una diputada del PSOE por la polémica de las pulseras antimaltrato

El Pleno ordinario de la Diputación de Granada ha estado marcado por la defensa de la diputada socialista Paqui Santaella, quien ha exclamado: "Algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno elige a sus santos". Momento que ha despertado alguna sonrisa entre los asistentes.

Por su parte, el Partido Popular de la ciudad ha respondido en tono jocoso y ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha respondido irónicamente que, a petición del PSOE: "Comienza la recogida de firmas para hacer santo a Pedro Sánchez".

Lo cierto es que al presidente del Gobierno se le acumulan los reconocimientos, puesto que la pasada semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, pidió para el líder del Ejecutivo la distinción con el Premio Nobel de la Paz.