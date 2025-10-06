El PP señala que para Sánchez "hay expresidentes de primera y segunda" tras acudir al funeral de Vara y no al de Lambán

Para él hay "expresidentes de primera y de segunda". Así han definido fuentes populares la presencia de Pedro Sánchez en el funeral del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, tras recordar su ausencia en el entierro de Javier Lambán, también expresidente socialista que falleció el pasado mes de agosto.

El líder del Ejecutivo ha asistido este lunes al funeral de Vara, celebrado en la localidad pacense de Olivenza y acompañado de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros Félix Bolaño, Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez.

Allí, Sánchez ha asegurado a los medios que es "un día triste para los extremeños y para la familia progresista" y ha calificado a Vara como "un progresista comprometido e íntegro" y "una buena persona" que tuvo a su comunidad como prioridad número uno.

Sin embargo, el PP considera que para el presidente del Gobierno "hay presidentes de primera y de segunda, incluso después de fallecer". Algo que han definido como una "falta de humanidad" al recordar la ausencia del mismo en el funeral de Lambán, celebrado el 16 de agosto, cuando España atravesaba una crisis por los incendios. En aquellas fechas, Sánchez presidió el Comité de Coordinación del Plan Estatal de Emergencias, lo que le habría impedido asistir al entierro del expresidente aragonés.

Polémica con los wasaps

Además, el PP ha señalado que Sánchez calificó de "'petardo' e 'impresentable'" a Vara "en sus wasaps con José Luis Ábalos", exministro de Transportes. "Ya que va a Extremadura, en el día en el que su mujer tiene cita en el Juzgado, sería bueno que ayudara a localizar el despacho de su hermano, al que su partido creó una plaza pública", han añadido las mismas fuentes, según recoge la agencia Europa Press.

Asimismo, el PP ha asegurado que el presidente del Gobierno debería aprovechar este viaje a Badajoz para explicar "los sobres que salen de su partido cargados de billetes rumbo al bolsillo de su número dos", en alusión al informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre pagos en metálico al exministro Ábalos.