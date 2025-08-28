El PP señala que el Gobierno recurre al "comodín" del cambio climático para "eludir responsabilidades"

El Partido Popular ha señalado en las últimas horas que el Gobierno utiliza el "comodín" del cambio climático para "eludir responsabilidades" haciendo alusión a la gestión de la ola de incendios que azota España desde hace unas semanas.

El senador del PP, Francisco Javier Márquez, fue quien confrontó este miércoles con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Senado, a quien afeó estar contando "un relato que no se atiene a la realidad de lo que está ocurriendo".

"El deporte nacional es echarle la culpa a las comunidades (…) Esto no ha sido una crisis de competencias, estamos hablando de un tema de falta de medios aéreos, los básicos para atender macroincendios de esta naturaleza por la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025", ha sentenciado.

A pesar de todo esto, el senador del PP ha afirmado que su partido "está abierto a todos los pactos de Estado en beneficio de España y con presupuestos", en alusión al acuerdo que propuso hace unos días Pedro Sánchez y al plan de 50 medidas de Feijóo.

Por su parte, Aagesen criticó en el Senado "la ceguera" de quien no ve el cambio climático tras los devastadores incendios que están produciéndose en España en las últimas semanas y ha destacado especialmente el papel "crucial" de la Aemet en la difusión de previsiones para la lucha contra el fuego.

La dimensión de lo ocurrido "nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias" de los mismos, insistió, y detalló que los medios estatales han actuado en fuegos en 29 provincias de 14 comunidades este verano.

Críticas de otros grupos

"Limpien los montes, no pongan piedras en el camino", reclamó el senador de Vox Ángel Gordillo, quien reprochó la falta de limpieza forestal como causa principal de la catástrofe. "No hay un mando único, nadie asume el mando", sentenció.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, criticó "la precarización" laboral de los equipos de lucha contra incendios y la falta de limpieza de bosques; "el reparto de fondos no ha funcionado para prevenir incendios", señaló, tras dar el sí a un pacto de estado contra el cambio climático.

Eduardo Pujol, de Junts, muy crítico con la situación y especialmente con los grandes partidos, reclamó que "donde han gobernado siempre han querido tener todas las competencias".

Desde BNG, María Carmen da Silva aseguró que Galicia vive "uno de los mayores desastres de su historia", y acusó al Partido Popular por la dejación del campo en sus años de Gobierno en esa comunidad.

"No tragaremos con una invasión más de competencias", señaló Jordi Gaseni, de ERC tras pedir más inversión pública y "políticas valientes". "Justicia climática y territorial al mismo tiempo", y más prevención, esa es la clave.