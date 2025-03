El PP señala al exchófer de Sánchez como nexo conductor de las tramas Mascarillas e Hidrocarburos

Su nombre es Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez durante las Primarias del PSOE y que hoy se ha negado a responder a sus señorías de la Comisión que investiga en el Senado la trama de compra-venta irregular de mascarillas en pandemia. Corvillo se ha negado a declarar porque desconoce el papel que se le adjudica en esta presunta trama de corrupción". Así, Corvillo se defendía diciendo "...Entiendo que, como no soy consciente todavía de qué es lo que está sucediendo, deben entender ustedes, y sé que tienen ganas de que yo les cuente cosas, que como no sé la posición exacta que tengo, pues no lo puedo o no lo debo hacer". Pero la UCO lo señala como perceptor de al menos 100.000 euros del empresario comisionista de la trama, Víctor de Aldama, a cambio de sus gestiones para colocar las mascarillas defectuosas al Gobierno de Sánchez.

Basándose en los informes de la UCO, los Populares consideran al exchófer de Sánchez como recadero y socio de Aldama en la trama de las mascarillas. Y lo hizo gracias a su empresa Corvillo Energy con la que habría operado en la otra trama, la de Hidrocarburos. Pero Corvillo -como ya hicieran otros comparecientes ministros o jefes de gabinete- se ha negado a responder a la Comisión. Incluso sobre un pago que consta en la UCO, anotado en un archivo excell hallado en la agenda del comisionista Aldama. Tampoco sobre sus hospedajes compartidos con Ábalos, Koldo, el propio Aldama y los llamados ‘mosqueteros’ (testaferros de la operación).

El exchófer calla sobre sus contactos con Aldama... y con Carmen Pano

Cristian Corvillo también respondía con un silencio al preguntarle los miembros de la Comisión por sus mensajes con el propio Víctor de Aldama, quien le habría facilitado el teléfono de Claudio Rivas, el cabecilla de la trama de hidrocarburos. Misma suerte de silencio han tenido sus señorías cuando le han preguntado sobre su reunión con Aldama y la empresaria Carmen Pano, que hoy ha vuelto a reconocer ante el juez de la Audiencia Nacional, que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en Ferraz como pago por concesión de licencias públicas. Al margen de las acusaciones del PP en esta comisión, la UCO tiene mensajes de Corvillo en los que se refiere a su relación con Aldama como "somos socios". Igualmente, el exchófer de Sánchez -según fuentes de la investigación- habría hecho gestiones para la adquisición del chalé para el exministro Ábalos en Cádiz, como pago por la concesión nuevamente de licencias públicas a través de Koldo García, exchófer del ministro.

A juicio del senador del PP, Corvillo habría pasado de ser el chófer de Sánchez en las primarias de 2017 a "nexo conductor" de ambas tramas de corrupción. Siempre según los datos que obran en poder de este senador, Corvillo aprovechó su momento en el coche: condujo, aceleró, participó y facilitó la corrupción”. Para los Populares está claro que Corvillo "tiene mucho en común, entre otros, con Reyes Maroto, ex ministra de Turismo en pandemia, Carlos Moreno, actual jefe de gabinete de la ministra Montero y el propio Koldo García. No solo por no querer hablar en la Comisión de Investigación del Senado, sino porque conocía a todos los cabecillas de la trama de los hidrocarburos y la trama de las mascarillas. Y también -señala el PP- conocía al denominado "clan de las Primarias" del PSOE: Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán… y Pedro Sánchez.