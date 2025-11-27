El Senado reconoce en Lambán a un valiente: "se negó a votar la Ley de Amnistía por lealtad a la Constitución"

El Senado ha puesto hoy de manifiesto un clamor entre los asistentes al homenaje a Javier Lambán: la defensa de los valores constitucionales y de la política limpia. Pero la guinda la ha puesto el expresidente Felipe González, indignado porque el Gobierno asuma que no hay Presupuestos "porque no quiere Puigdemont".

Felipe: a Lambán le hubiera llamado la atención que Montero diga que los Presupuestos dependen de Puigdemont

González ha expresado su preocupación porque mientras muchos denuncian la politización de la justicia, él cree que es al revés: que hay judicialización de la política. Y ello es debido -a su juicio- a que hay falta de responsabilidad en los políticos para tomar las decisiones que les corresponden y acuden a los tribunales. Y cuando eso se prolonga en el tiempo -añade-, pones en manos de los tribunales decisiones que corresponden a los políticos."

El de González era, sin duda, el discurso más esperado. Y al margen de su respeto y admiración por el homenajeado, no ha tardado en referirse al momento actual, al de ahora mismo.

El expresidente del gobierno ha señalado a Pedro Sánchez, sin citar su nombre y en especial a su ministra de Hacienda María Jesús Montero por asumir que "no hay Presupuestos porque no quiere Puigdemont".

A su juicio, eso es lo peor de lo que está pasando, al margen de la gravedad que pueda tener que Sánchez se haya reunido o no con el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, o de lo que decida el juez del Supremo sobre el ingreso en prisión del ex ministro José Luís Ábalos y su ex chófer, Koldo García.

Preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas, González ha dicho que no sabe.

Felipe González y Alfonso Guerra, juntos de nuevo, durante el homenaje a Javier Lambán en el Senado | Foto: Onda Cero/ Ignacio Jarillo

Felipe y Alfonso, otra vez juntos... por Lambán

Y en primera fila, junto a Felipe González, su compañero de armas en el primer gobierno socialista de la democracia: el exvicepresidente, Alfonso Guerra. Ambos se sentaban juntos de nuevo y en animada conversación durante todo el acto.

En sus palabras, el exvicepresidente destacaba de Javier Lambán su compromiso contra la revancha y en pro del pacto político alejado de los extremos, como hicieron los padres de la patria en la época de la Transición. Y así decía:

No nos gobiernan capitanes, sino grumetes

"Javier era siempre claro y decía la verdad -apuntaba Guerra-. Ya lo decía él: los aragoneses somos así: enemigos de los independentistas y sufrimos el trato de favor que con frecuencia otorgan los gobiernos de España. -Y añadía Guerra: Vivimos un mundo político en el que con frecuencia se relega a permanecer en la orilla a los capitanes con destreza y experiencia, mientras se entrega el gobernalle de los barcos a los grumetes".

Guerra: Ni el PSOE con Bildu, ni el PP con Vox

Alfonso Guerra finalizaba sus palabras apostando por la política de la moderación, señalando: "Tengo para mi que muchos socialistas aceptan difícilmente que mientras que el PP es nuestro enemigo, Bildu es nuestro amigo, lo mismo que muchos militantes del PP lamentan que mientras el PSOE es su enemigo, Vox es su amigo".

Felipe González, saludado por los asistentes al homenaje a Javier Lambán | Foto: Onda Cero/Ignacio Jarillo

Solo García Page. Nadie del Gobierno ni de la dirección actual de Ferraz acudía al acto

Un homenaje, organizado por el colectivo Fernando de los Ríos bajo el título La socialdemocracia en los territorios, en el que se ha puesto de manifiesto la escisión del PSOE "de toda la vida" y del actual, ya que ningún ministro ni líder en activo de Moncloa o Ferraz ha aparecido por el viejo salón de plenos de la Cámara Alta, a pesar de estar invitados. Fuentes oficiales de la Cámara Alta han confirmado a Onda Cero que se cursó invitación al menos al los ministros de Justicia Bolaños y a la Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Tan solo estaba el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, quien ha destacado igualmente el mérito político de su compañero de partido.

Pero sí estaba la "vieja guardia", encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, junto con otros conocidos de los años dorados del PSOE: José Luís Corcuera, Javier Fernández, Virgilio Zapatero y tantos otros. Todos asintiendo ante las palabras del presidente del Senado:

Lambán no votó la Ley de Amnistía por lealtad a la Constitución

Finalmente y ya en el plano institucional, palabras de agradecimiento con menaje político de calado por parte del presidente del Senaado, Pedro Rollán, que destacaba la valentía de Javier Lámbán porque "no tuvo objeción alguna al cuestionar (a su partido) determinadas decisiones como fue la tramitación de la ley de Amnistía. Su decisión de no votarla en esta cámara no fue un acto de indisciplina, sino -concluía Rollán- un acto de libertad de conciencia y de lealtad a la Constitución".