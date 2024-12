La secretaria de Transportes, sobre los estereotipos de género: “En Peppa Pig todos los operarios de carreteras son señores”

La secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, cree que los dibujos infantiles como 'Peppa Pig' o 'La patrulla canina' mandan un mensaje distorsionado a las niñas sobre el presencia de la mujer en sectores como la conservación de carreteras.

En una charla sobre 'El papel de la mujer en la conservación de la red viaria', organizada por Executive Forum, Serrano insistió en la importancia de incluir la perspectiva de género en los sectores tradicionalmente vinculados a los hombres, como es el caso de las carreteras, pero aseguró que de nada sirve si desde pequeñas las niñas no ven que las mujeres ocupan este tipo de puestos.

Así, Serrano ha afeado que en series infantiles como 'Peppa Pig' o 'La patrulla canina', "todos los operarios son señores gigantes y muy musculosos".

Por ese tipo de mensajes, según la dirigente de Transportes, incluso su hija no se plantea que las mujeres puedan estar en sectores como el de la carretera "por mucho que me vea trabajar del otro lado," lo que lleva a que cuando tienen ocho o diez años y llegan a Secundaria no piensan en ese tipo de trabajos.

"Todavía estamos lejos de alcanzar la paridad", denunció, y señaló que la presencia femenina se sitúa entorno al 11% en el sector de la conservación y por debajo del 10% en el mundo del transporte por carretera.

Serrano indicó, además, que en el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se "están quedando atrás" ya que la presencia de mujeres es del 40% frente al 54% del resto de la Administración General del Estado (AGE).

En consecuencia, alertó que estos sectores pueden acabar teniendo problemas para conseguir personal por lo que pidió "poner el foco en atraer mujeres jóvenes". Por último, anunció que el ministerio tiene previsto presentar en enero la guía para mejorar la perspectiva de género en los sectores vinculados con el transporte.