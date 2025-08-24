Sara Aagesen, vicepresidenta de Transición Ecológica: "Hacemos mal en intentar convertir los incendios en algo aislado"

España vive uno de los veranos más devastadores que se recuerdan. En medio de este escenario, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha concedido una entrevista a elDiario.es, donde subraya que "Hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente. Tenemos ante nosotros un desastre desde el punto de vista de los ecosistemas, pero también de las personas".

Para Aagesen, vincular estos desastres al cambio climático es inevitable. "Esto requiere que nos coordinemos y actuemos de forma conjunta para anticiparnos", ha expresado.

Con cientos de miles de hectáreas calcinadas y un número creciente de emergencias activas, el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) se ha convertido en el corazón de la gestión de la crisis.

Un verano extremo

Los expertos ya advierten que este verano del año 2025 puede ser uno de los peores años del siglo XXI en materia de incendios. "La situación es extraordinariamente complicada, con 15 incendios que nos preocupan especialmente", ha explicado Aagesen. La ola de calor más larga en décadas, unida a la sequía, ha generado la crisis de incendios en la que estamos sumergidos. "Previsiblemente, será el segundo verano más caluroso de los que tenemos registro en la AEMET".

La prevención como asignatura pendiente

Más allá de las condiciones climáticas, la ministra recalca que habrá que hacer un extenso análisis una vez que finalice esta crisis de incendios. "En cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca".

Pacto contra el cambio climático

El presidente del Gobierno ha propuesto un gran acuerdo nacional, pero el respaldo político es unánime. Pese a ello, la vicepresidenta ha remarcado en que "no solo creo que es posible, es necesario. Necesitamos anticiparnos, estar mejor preparados ante estas emergencias. Por eso buscamos un pacto de Estado que también sea un pacto social".

En su opinión, este compromiso debería incluir a científicos, sindicatos, empresas, organizaciones ecologistas y al sector primario, además de las distintas administraciones. "Un país en emergencia, con incendios que afloran por distintas partes del territorio, requiere que todos seamos responsables a la hora de pedir recursos".

Reconocimiento a los bomberos forestales

Los equipos de extinción siguen en primera línea, Aagesen ha recalcado la gran labor de las brigadas de refuerzo: "Desde el Ministerio hemos dado respuesta a todas las peticiones que se nos han hecho de los recursos de los que disponemos". También ha subrayado la necesidad de dignificar la profesión: "Tenemos que tener muy claro que los bomberos forestales son fundamentales, nos protegen y los tenemos que proteger: dignificar la profesión, darles las condiciones necesarias".

Contra bulos y polémicas

La vicepresidenta también ha respondido a las críticas políticas y a los rumores. Desde acusaciones de que la Agenda 2030 impide limpiar montes, su respuesta es clara: "Que la Agenda 2030 es un freno y hace que no se puedan limpiar los bosques es uno de los mayores bulos que he escuchado".

Y sobre las peticiones imposibles de medios, ha defendido a su equipo: "La directora de Protección Civil está todos los días, a todas horas, a la cabeza de esa coordinación. Por Virginia Barcones siento un enorme respeto y agradecimiento. Su dedicación absoluta y total resulta admirable".

El futuro inmediato

Aagesen ha insistido en que, tras esta emergencia, llegará el momento de revisar qué se hizo bien y qué se hizo mal. "Nuestra función principal es proteger a las personas, los ecosistemas, conservar nuestro patrimonio. Tendremos que hacer una reflexión profunda, pero ahora, pero ahora mismo debemos todos nuestros esfuerzos a la extinción".